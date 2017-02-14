В Риге есть высокая кухня и повара, достойные звезды Мишлен?..

Не исключено, что один из рижских ресторанов уже очень скоро будет отмечен Мишленовской звездой - знаком качества, какого только может быть удостоена авторская кухня выдающихся шеф-поваров и кулинарные достижения лучших ресторанов мира. Не факт, что это случится скоро, но в поле зрения кулинарных экспертов и груманов мы уже попали.

Ресторанный бизнес в Латвии явно сейчас на подъеме. Ни в одной другой отрасли на конец года не прогнозировалось столь стремительного роста экономических показателей как в ресторанном и гостиничном бизнесе. Да и на своем собственном опыте убедиться в том, что жизнь в ресторанах и барах кипит, тоже несложно - прогуляйтесь по городу вечером в пятницу: в популярных заведениях яблоку негде упасть...

Правда, открываются у нас порой новые заведения так же часто... как и закрываются. Но количество явно уже переходит в качество.

Осенью прошлого года рестораны стран Балтии впервые вошли в популярный путеводитель для гурманов Северной Европы - White Guide Nordic. Причем представляющими интерес с точки зрения гастрономического туризма оказались сразу двадцать латвийских заведений.

Реклама

И вот теперь нам светят и легендарные Мишленовские звезды.

Неизвестно, как скоро может исполнится для самых амбициозных из латвийских рестораторов мечта быть отмеченными в «красных» гидах Мишлен, в которые включают лишь рестораны, отмеченные тремя звездами от Мишлен... Ведь в мире их немногим больше сотни. Но уже на этой неделе к нам в Ригу приезжает всемирно известный эксперт и кулинарный критик Энди Хейлер.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Персональный сайт ресторанного критика Энди Хейлера.

Гость примет участие в Днях профессионалов ресторанного бизнеса, прочтет для латвийских шеф-поваров и специалистов лекцию о существующих в мире критериях оценки качества высокой кухни, расскажет о том, из чего складывается успех лучших поваров и ресторанов мира и о тенденциях, заметных сегодня в самых изысканных ресторанах, удостоенных трех Мишленовских звезд.

Энди Хейлер - известный эксперт и ресторанный критик. Фото: Пресс-фото, Reaton

Энди Хейле один из немногих, кто в прошлом году посетил все существующие в мире рестораны, получившие треми звезды Мишлен. Вообще-то, конкретные критерии оценки, которыми руководствуются инспекторы, анонимно посещающие рестораны Мишлен, являются коммерческой тайной. Но возможность обсудить тенденции и направления кулинарного искусства с настощим знатоком дорогого стоит!

В дискуссии о том, в чем отличие ресторанов прошлого от ресторанов ближайшего будущего примут участие известнейшие шеф-повара Латвии — в том числе Марис Янсонс («Bibliotēka No1»), Лаурис Алексеевс («36.līnija»), Мартиньш Ритиньш («Vincents»). Кстати, именно последнему с большой вероятностью прочат первую в Латвии мишленовскую звезду… Ведь и этот ресторан, и его шеф-повар Мартиньш Ритиньш уже были особо отмечены и скандинавами.

В Днях профессионалов в Риге 15 и 16 февраля имут участие и другие именитые гости — шеф-повар Мишлен и вице-приезидент истальянского подразделения Европейского союза молодых рестораторов Марчелло Трентини проведет два мастер-класса — познакомит латвийских профи с различными способами приготовления трюфелей и характерными чертами итальянской кулинарии.

Владелец французской кондитеской Le Fernandize Энтони Фернандес проведет мастер-класс о способах декорирования кондитерских изделий и важности качества исходных продуктов. А технолог датского предприятия Royal Greenland Ян Зутенбир познакомит со скандинавскими морепродуктами.

В программе Дней профессионалов также мастер-классы выдающихся латвийских поваров Светланы Рышковой и Мариса Янсонса и многие другие интересные предложения. Проходить это важное для профессионалов мероприятие будет в автосалоне «Автобрава».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Организатор Дней профессионалов - компания Reaton

Дни профессионалов в Риге с 1993 года организует один из старейших партнеров Латвийского клуба поваров компания «Reaton» - многоотраслевая компания, много лет поставляющая продукты предприятиям сектора HoReCa.

Еще по этой теме