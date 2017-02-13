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Премьер-министр Марис Кучинскис, оценивая работу правительства в течение года, заявил, что гордится работой правительства как команды и не хочет ставить оценки министрам.

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«Работа команды - это главное, чем я могу гордиться за этот год», - сказал он.

Кучинскис отметил, что концентрируется на задачах, их выполнении либо невыполнении. Он считает неправильным ставить министрам оценки, потому что это помешало бы работе команды.

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Премьер считает, что за год сделано достаточно, и никому не стыдно оглянуться на это время. Среди задач министров есть маленькие и большие, поэтому нельзя оценивать их количественно и «по галочкам».

Также есть задачи, выполнение которых требует дополнительных усилий или решений о том, стоит ли вообще это делать. Этот вопрос партнеры по коалиции обсудят на так называемом малом коалиционном совете или еженедельном совещании фракций.

Завтра Кучинскис отчитается о работе правительства в течение года.

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