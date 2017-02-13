ЛВЦ предупреждает автоводителей о возможном обледенении дорог

С наступлением переменчивой погоды на этой неделе ожидается обледенение автодорог, предупреждает АО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ).

В утренние и вечерние часы на асфальтовом покрытии автодорог может образоваться так называемый черный лед, особенно опасный для автоводителей.

Ожидается, что с повышением температуры воздуха движение по грунтовым автодорогам тоже будет затруднено.

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В конце недели условия движения на автодорогах могут осложниться также из-за осадков в виде снега, мокрого снега и дождя.

ЛВЦ призывает автоводителей сообщать о затрудненных условиях езды по круглосуточной телефонной линии 80005555, а также на аккаунтах ЛВЦ в «Twitter» и «Facebook».