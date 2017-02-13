 

Фото: Ieva Čīka / LETA

В 2016 году вырос оборот торговых центров Spice и Spice Home, соответственно на 2% и 1%, хотя поток покупателей остался неизменным - 10,5 млн человек в год. Оборот т/ц Spice составил 157,45 млн евро, Spice Home – 48.58 млн евро.

Поступления увеличились благодаря настроению потребителей тратить больше - средняя сумма покупки в Spicе в прошлом году выросла на 3%, в Spice Home – на 4%.

Самый большой прирост был в группе белья и колготок - 82% благодаря открытию магазинов Chantelle, Intimissimi и La Perla. На 26% вырос оборот деликатесов, на 8% - оборот товаров для дома, что в значительной мере связано с популярностью нового магазина Dormeo Home.

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«С ростом тенденции покупок в интернете торговые центры должны готовиться ко все более острой борьбе за покупателя, а также постоянно думать над тем, как превратить покупку в приключение, придать ей добавленную стоимость, чтобы побудить людей встать с дивана и отправиться в магазин. Как показывает мировой опыт, магазины, где можно только и единственно совершить покупку, постепенно умирают», - говорит директор торгового комплекса Spice Ивета Лаце.


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