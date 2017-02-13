«Решение Кюзиса о перечислении аванса было основано на крайней необходимости»

Рихард Козловскис
 

Рихард Козловскис. Фото: Edijs Pālens / LETA

Решение начальника Госполиции Интса Кюзиса о перечислении предоплаты поставщику автомашин было основано на крайней необходимости, чтобы обеспечить полицию автотранспортом, считает министр внутренних дел Рихард Козловскис, комментируя административный штраф, примененный к Кюзису Бюро по надзору за закупками (БНЗ).

Козловскис считает, что в случае неполучения автомашин существовал высокий риск, что полиция не сможет выполнять свои функции в период председательства Латвии в Совете ЕС.

Министр напомнил, что в начале 2015 года полиция обязана была обеспечивать определенные требования безопасности - сопровождать колонны транспортных средств и охраняемых лиц во время визитов в Ригу.

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Как сообщалось, БНЗ оформило на Кюзиса административный протокол в связи с заключением договора о приобретении транспортных средств для нужд Госполиции.

Кюзис обжаловал решение в суде Видземского предместья Риги.

БНЗ обвиняет Кюзиса в том, что он, заключая договор с поставщиком транспортных средств «Autoblitz», решил перечислить ему предоплату в размере 20%. С точки зрения БНЗ, тем самым он нарушил закон, и такая предоплата не предусматривалась условиями договора, к тому же аванс не был обеспечен гарантией.

Кюзис в объяснениях суду утверждал, что ничего противозаконного не совершал. Он считает, что БНЗ подошло к его действиям формально. Предоплата была перечислена в порядке исключения, чтобы в период, когда Латвия председательствовала в Совете ЕС и с учетом геополитической ситуации и угроз безопасности в Европе полиция могла обеспечивать порядок, имея соответствующие транспортные средства. Ни один дополнительный цент из государственного бюджета израсходован не был.

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