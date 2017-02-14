«Нужно разработать план по улучшению электронного здравоохранения»

Работу системы электронного здравоохранения нужно продолжать, но следует немедленно разработать план мер по ее улучшению, потому что часть электронных услуг отстает от установленных требований, сообщила представитель Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) Лаура Янсоне.

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Проверка функциональности системы, проведенная МОСРР, показала, что пользователям доступна большая часть информационных систем и услуг.

Разработаны и доступны для использования электронный рецепт, лист нетрудоспособности, электронная карта здоровья, электронная запись и направления, публичная часть портала, регистр пациентов, страдающих определенными заболеваниями, и 11 из 16 услуг, предназначенных для пациентов.

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МОСРР подчеркивает, что полноценное использование системы возможно только после того, как в работу с ней будут интегрированы информационные системы лечебных учреждений и аптек, чье приспособление не финансируется в рамках проекта.

МОСРР констатировал некоторые недостатки, связанные с загрузкой данных «INSPIRE», передачей отдельных данных системы и обменом информацией на платформе «WEB».

МОСРР прилагает перечень недоступных на 10 февраля электронных услуг. Отмечается, что некоторые функции доступны только с места работы врача, хотя должны быть доступны и с места работы пациента

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