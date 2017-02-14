«Нужно разработать план по улучшению электронного здравоохранения»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

Работу системы электронного здравоохранения нужно продолжать, но следует немедленно разработать план мер по ее улучшению, потому что часть электронных услуг отстает от установленных требований, сообщила представитель Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) Лаура Янсоне.

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Проверка функциональности системы, проведенная МОСРР, показала, что пользователям доступна большая часть информационных систем и услуг.

Разработаны и доступны для использования электронный рецепт, лист нетрудоспособности, электронная карта здоровья, электронная запись и направления, публичная часть портала, регистр пациентов, страдающих определенными заболеваниями, и 11 из 16 услуг, предназначенных для пациентов.

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МОСРР подчеркивает, что полноценное использование системы возможно только после того, как в работу с ней будут интегрированы информационные системы лечебных учреждений и аптек, чье приспособление не финансируется в рамках проекта.

МОСРР констатировал некоторые недостатки, связанные с загрузкой данных «INSPIRE», передачей отдельных данных системы и обменом информацией на платформе «WEB».

МОСРР прилагает перечень недоступных на 10 февраля электронных услуг. Отмечается, что некоторые функции доступны только с места работы врача, хотя должны быть доступны и с места работы пациента

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