Шок от Минздрава: очередь на глазную операцию - восемь лет

Сегодня правительство рассмотрит подготовленный Минздравом информационный доклад о продолжении реформ в отрасли здравоохранения, сообщает Neatkarigа.

Предусмотрено направить зарезервированное финансирование в размере 22 млн евро на уменьшение очередей пациентов к врачам-специалистам, диагностические исследования, в дневные стационары и на амбулаторную реабилитацию, а также на обеспечение компенсируемых медикаментов пациентам с гепатитом С.

В докладе Минздрав заключает: проанализировав предоставленную лечебными учреждениями информацию о продолжительности ожидания в очередях, видно, что спрос пациентов на амбулаторные исследования и консультации специалистов значительно превышает возможности направленного государством на эти цели финансирования.

Реклама

В итоге точные диагнозы ставятся пациентам запоздало, и обеспечить качественный надзор на течением болезни невозможно.

По данным Минздрава, в декабре 2016 года ожидание в очереди к специалистам занимало у пациентов в среднем четыре месяца, а очереди на хирургические услуги, оказываемые в дневном стационаре, значительно длиннее.

Дольше всего приходится ждать офтальмологических операций - до 8,3 лет.

Еще по этой теме