Латвийцы предлагают помощь и крышу над головой работнице Rimi, живущей на чердаке

Произошедший недавно в Елгаве случай, когда в подъезде жилого дома была обнаружена 29-летняя девушка из сельской местности, вынужденная ночевать на чердаке, удивил многих. Как стало позже известно - с ней все будет хорошо: свою помощь предложили не только работодатель, социальная служба города Елгава, но и коллеги и даже абсолютно посторонние люди.

Как ранее сообщал Русский TVNET, недавно патрульные полиции самоуправления Елгавы, получив вызов по поводу бездомного, ночующего на чердаке одного из домов, обнаружили молодую, сравнительно ухоженную женщину, которая рассказала, что не является елгавчанкой, но работает в местном Rimi.

Оказалось, что

после 2 лет совместного проживания бывший парень выгнал ее из квартиры, девушке некуда идти и поэтому она нашла временное пристанище на чердаке.

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Девушка «ютилась» в подьезде уже с 6 января. О возможности бесплатно ночевать в приютах она ничего не знала и полиция приняла решение доставить ее туда.

По пути молодая женщина рассказала, что приехала в Елгаву из Екабпилса, но недавно рассталась с парнем и оказалась на улице. Заработанных в магазине денег, к сожалению, не хватает на аренду квартиры.

После проверки документов и уровня алкоголя в крови (вернее, его полного отсутствия) стало понятно, что на улицу попала нормальная, желающая трудиться и жить полноценной жизнью девушка, но попавшая в трудную ситуацию.

Работодатель и социальная служба спешат на помощь

Оказавшись в приюте, девушка получила напутствия, что утром ей необходимо обратиться к социальным работникам, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

О жутких условиях, в которых приходится жить девушке, быстро узнал и ее работодатель — сеть магазинов«Rimi».

«Мы узнали о ситуации после того, как информация стала публичной, и тут же рассказали работнику о возможности остаться в служебной гостиннице. В случае, если работник проживает более чем в 50 километрах от своего рабочего места в Риге, гостиница ему предоставляется бесплатно. Также известно, что такую же помощь девушке предложила и социальная служба города Елгава»,- рассказывает руководитель общественных отношений Rimi Latvia Инга Бите.

Девушка живет у коллеги

После сюжета «Degpunktā» в приют поступило большое количество телефонных звонков от жителей, которые были готовы предоставить девушке крышу над головой совершенно бесплатно, или за небольшую плату.

В ходе разговора с работниками социальной службы было выяснено, что

в тот же вечер, о положении девушки узнала одна из ее коллег, которая незамедлительно предложила ей пожить у себя.

Полиция и работники передачи канала LNT «Degpunktā» не отрицают: такие случаи встречаются достаточно редко. Столкнувшись с ситуацией, появились мысли о том, в каких обстоятельствах в городе вынуждены жить нормальные работающие люди, которым просто не повезло.









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