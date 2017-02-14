Даугавпилсский фестиваль могут признать «нелатышским»?

Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал члена правления Резекненского олимпийского центра Владимира Богданова за нелатышское название служебной гостиницы «Restart», которая была открыта в 2016 году. Сумма штрафа составила 75 евро. Об этом сообщают латвийские средства массовой информации.
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Отсутствие латышского окончания «s» привлекло к себе внимание инспекторов. Не помогло даже пояснение, что слово – составное: Re – это Резекне, start – спортивный старт, art – искусство. По крайней мере, эти три исходных слова были представлены ЦГЯ в качестве объяснения.
В ЦГЯ пояснили, что такие названия нельзя присваивать муниципальным учреждениям.
В связи с этим появляются сомнения, не вызовет ли вопросов у инспекторов ЦГЯ традиционно проходящий в Даугавпилсе международный фестиваль музыки и искусств «ReStArt» («Перезагрузка»), не признают ли и его «нелатышским»? А если это произойдет, то кому будет выписан штраф – самоуправлению?Еще по этой теме