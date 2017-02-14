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В прошлом году в Латвии увеличилось число владельцев огнестрельного оружия и количество зарегистрированного оружия, и одной из главных причин этого может быть рост благосостояния, указывает Государственная полиция.

В 2016 году в Латвии было зарегистрировано 33,967 тыс. владельцев огнестрельного оружия, включая 26,351 тыс. охотников. По сравнению с 2015 годом их число увеличилось соответственно на 1078 и на 606.

В прошлом году у владельцев зарегистрировано 68,254 тыс. единиц огнестрельного оружия, в том числе 11,539 тыс. - для самообороны, 362 - для спорта, 56,348 тыс. - для охоты. По сравнению с 2015 годом количество единиц огнестрельного оружия, предусмотренного для самообороны, сократилось на 47, а для охоты - увеличилось на 1456.

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Как пояснил агентству ЛЕТА начальник управления полиции порядка Артис Велшс, одной из главных причин увеличения числа охотников и количества предназначенного для охоты огнестрельного оружия может быть повышение уровня благосостояния в стране. Охота - развлечение не из дешевых, отметил он.

В прошлом году Госполиция зарегистрировала также 221 единицу газового оружия.


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