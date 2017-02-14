Врачи Рижского роддома требуют повышения зарплат

 

Фото: Renāte Briede / LETA

Работники Рижского роддома грозят уменьшением количества дежурств, в том числе в выходные и праздничные дни, а также уходом с работы, если не будет немедленно решен вопрос их зарплат.

Как свидетельствует имеющееся в распоряжении агентства ЛЕТА письмо гинекологов и акушеров Рижского роддома министру здравоохранения Анде Чакше и правлению роддома, медики недовольны своими зарплатами. Зарплаты в роддоме составляют в настоящее время 5,05 евро в час до уплаты налогов.

В письме отмечается, что Рижский роддом является самым современным и крупнейшим в Латвии учреждением родовспоможения, ежегодно здесь принимается в среднем 7000 родов. Врачи считают, что их зарплаты не соответствуют полученному образованию, профессиональной квалификации и ответственности, которую они берут на себя.

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Также их зарплаты несоизмеримы с зарплатами в амбулаторном секторе и региональных стационарах, где интенсивность и нагрузка намного меньше.

Медики отмечают, что в Рижском роддоме сложилась кризисная ситуация с человеческими ресурсами, особенно дежурными врачами - гинекологами и акушерами - и требуют немедленно удвоить ставку оплаты за час. В противном случае врачи грозят уменьшением объема работы и дежурств.

Министр здравоохранения Анда Чакша, комментируя письмо, сообщила, что вместе с ответственными лицами Рижской думы попытается понять, как и почему сложилась такая ситуация. Она напомнила, что тариф за помощь при родах с начала года повышен на 50 евро, и это единственная услуга, по которой повышен тариф, так что врачи тоже должны были почувствовать рост зарплат.


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