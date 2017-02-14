Испания намерена отправить в Латвию шесть танков «Leopard»

Для усиления безопасности Испания собирается отправить в Латвию шесть танков «Leopard 2e», которые до сих пор в зарубежные страны еще не отправляла.

Как сообщает посольство Испании в Риге, участвуя в миссии НАТО, Испания может прислать в Латвию в общей сложности примерно 350 военнослужащих и шесть танков, а также 14-16 гусеничных боевых машин.

Директор департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Каспар Галкин не прокомментировал агентству ЛЕТА информацию, предоставленную посольством Испании, так как решения об отправке техники принимает не Латвия. Он напомнил, что

Испания является одной из стран, входящей в международный батальон НАТО, который будет размещен в Латвии.

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«Хочу напомнить, что несколько входящих в батальон стран уже сообщили об отправке различных видов техники. По имеющейся у меня информации, консультации еще продолжаются, и конкретное количество техники не определено», - сказал Галкин.

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш в конце января сообщил журналистам, что бронетехнику в Латвию планируют направить также три другие страны-члены батальона - Польша, Италия и Канада.

Как сообщалось, руководимый Канадой батальон НАТО в составе более 1000 военнослужащих в полном составе прибудет в Латвию до июня.

Сейчас на военных объектах активно развивается инфраструктура, необходимая для принятия батальона, - казармы, ремонтные мастерские. Дополнительные средства из бюджета на развитие инфраструктуры в данный момент не требуются. В целом в ближайшие годы расходы на эти цели составят около 50 млн евро.

Решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле прошлого года.

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