ГПСС в будущем году требуется несколько десятков миллионов евро

Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) на приобретение техники, обновление депо и прием новых работников в будущем году требуется дополнительно несколько десятков миллионов евро.

Правительство заслушало сегодня доклад Министерства внутренних дел, в котором отмечается, что ГПСС не хватает работников, материально-техническое обеспечение и здания депо устарели, что не позволяет службе улучшать возможности реагирования.

ГПСС использует сейчас 92 депо.

В 2018 году необходимо начать строительство, перестройку и обновление 17 депо на общую сумму 33 млн евро.

Семь проектов могут быть реализованы как частно-публичное партнерство, что сократит необходимое бюджетное финансирование на 14,35 млн евро.

Реклама

В 2019 году необходимо перестроить 19 депо на сумму 25 млн евро, в том числе на основе частно-публичного партнерства - восемь депо, что поможет сократить расходы на 13,858 млн евро.

Отмечается также, что дежурного персонала ГПСС не всегда достаточно, особенно с учетом отпусков.

На 1 июня 2016 года в ГПСС было 3137 штатных мест, в том числе 2912 сотрудников со специальным служебным званием.

С учетом технического износа транспортных средств старше 20 лет ГПСС в 2018 году необходимо приобрести 37 новых автомобилей, а в 2019 году и далее - по 36 ежегодно. На эти цели требуется 10 млн евро ежегодно.

Правительство рассмотрит вопрос о предоставлении ГПСС дополнительных средств вместе с бюджетом следующего года.

Еще по этой теме