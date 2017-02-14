Конкурс на должность начальника KNAB планируется объявить в ближайшее время

Логотип KNAB
 

Логотип KNAB. Фото: Edijs Pālens / LETA

Конкурс на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) может быть объявлен в ближайшие недели, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьер-министра Андрей Вайварс.

Как сообщалось, Сейм принял поправки к закону о KNAB, отменяющие требование наличия у претендентов на должность начальника KNAB по меньшей мере трехлетнего опыта работы в руководящей должности.

Это позволит расширить круг претендентов.

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Предыдущий конкурс, на который было подано десять заявок, закончился безрезультатно.

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