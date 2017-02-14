Вейонис призвал КС пристально следить за разработкой законов в Сейме

Конституционный суд (КС) должен уделять особое внимание процессу разработки законов в Сейме, а в рамках рассматриваемых дел анализировать и то, разработаны ли законы в надлежащем порядке, с соблюдением принципов Конституции, сказал во время встречи с председателем КС Алдисом Лавиньшем президент Раймонд Вейонис.

Как сообщили в президентской пресс-службе, президент напомнил о законах, поспешное и непродуманное принятие которых вызвало сомнения в их соответствии принципам хорошего законодательства и интересам большинства общества.

Президент положительно оценил работу КС по популяризации и защите принципов Конституции. «Важно, чтобы Конституционный суд своей работой подтверждал, что эти ценности не просто записаны в основном законе нашего государства, но и являются реальностью нашей повседневной жизни», - отметил Вейонис.