Мурниеце рассказала, как остановить агрессию на Украине - продолжать санкции

Продолжение санкций против России до полного выполнения минских соглашений - единственный путь, как остановить агрессию Кремля на Украине. К такому мнению во время сегодняшней встречи пришли председатель Сейма Инара Мурниеце и посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис.

Как сообщили в пресс-службе Сейма, посол Украины прибыл в парламент с прощальным визитом.

Мурниеце во время встречи указала, что Латвия положительно оценивает успехи Украины в реализации реформ, несмотря на сложную ситуацию на востоке страны, и призывает их продолжать.

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Перебийнис поблагодарил общество Латвии за поддержку Украины. Также он лично поблагодарил председателя Сейма за поддержку и участие в благотворительном проекте «Дети войны», в рамках которого украинские дети из зоны военных действий проходили в Латвии реабилитацию.