Загадка для латвийцев: с кем Кучинскис собрался вступать в бой?

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Латвийский сегмент Twitter комментирует слова премьер-министра Мариса Кучинскиса, который, подводя итоги первого года работы его правительства, заявил, что первый год работы правительства - промежуточный этап перед следующим боем.

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Использованная премьером метафора удивила пользователя Мару Кокле.

«Оказывается, наше правительство оказалось втянуто в боевые действия!», - пишет она.

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Эксперт в области трудовой безопасности Рихард Валандс хочет знать, с кем правительство Кучинскиса намерено бороться.

«Кто враг, не могли бы вы конкретизировать?», - пишет он.

Журналист Эдгар Купчс считает, что премьер не должен использовать подобные сравнения.

«Не слишком ли неадекватно/преувеличено для небольшого оживления?», - пишет он.

«В плане действий правительства мы охватили так много фронтов, что к хорошему результату сможет привести только совместная и согласованная работа», - сказал сегодня Кучинскис, обращаясь к министрам своего правительства. Cформированное Кучинскисом правительство Сейм утвердил 11 февраля 2016 года.


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