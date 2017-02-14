Загадка для латвийцев: с кем Кучинскис собрался вступать в бой?

Латвийский сегмент Twitter комментирует слова премьер-министра Мариса Кучинскиса, который, подводя итоги первого года работы его правительства, заявил, что первый год работы правительства - промежуточный этап перед следующим боем.
- Кучинскис: мне было бы жаль сейчас что-то бросить сегодня
- Кучинскис гордится своей командой вчера
- Урбанович: правительство Кучинскиса не является «лучом света в темном царстве» 12 февраля 2017 г.
- Правительству Кучинскиса исполнился год 11 февраля 2017 г.
- Аболтиня: столь низкое доверие правительству Кучинскиса пугает 9 февраля 2017 г.
- «Правительство Кучинкиса как лодка в бурном море без хорошего капитана» 9 февраля 2017 г.
Использованная премьером метафора удивила пользователя Мару Кокле.
«Оказывается, наше правительство оказалось втянуто в боевые действия!», - пишет она.
Эксперт в области трудовой безопасности Рихард Валандс хочет знать, с кем правительство Кучинскиса намерено бороться.
«Кто враг, не могли бы вы конкретизировать?», - пишет он.
Журналист Эдгар Купчс считает, что премьер не должен использовать подобные сравнения.
«Не слишком ли неадекватно/преувеличено для небольшого оживления?», - пишет он.
«В плане действий правительства мы охватили так много фронтов, что к хорошему результату сможет привести только совместная и согласованная работа», - сказал сегодня Кучинскис, обращаясь к министрам своего правительства. Cформированное Кучинскисом правительство Сейм утвердил 11 февраля 2016 года.