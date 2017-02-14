Загадка для латвийцев: с кем Кучинскис собрался вступать в бой?

Латвийский сегмент Twitter комментирует слова премьер-министра Мариса Кучинскиса, который, подводя итоги первого года работы его правительства, заявил, что первый год работы правительства - промежуточный этап перед следующим боем.

Использованная премьером метафора удивила пользователя Мару Кокле.

«Оказывается, наше правительство оказалось втянуто в боевые действия!», - пишет она.

Реклама

Эксперт в области трудовой безопасности Рихард Валандс хочет знать, с кем правительство Кучинскиса намерено бороться.

«Кто враг, не могли бы вы конкретизировать?», - пишет он.

Журналист Эдгар Купчс считает, что премьер не должен использовать подобные сравнения.

«Не слишком ли неадекватно/преувеличено для небольшого оживления?», - пишет он.

«В плане действий правительства мы охватили так много фронтов, что к хорошему результату сможет привести только совместная и согласованная работа», - сказал сегодня Кучинскис, обращаясь к министрам своего правительства. Cформированное Кучинскисом правительство Сейм утвердил 11 февраля 2016 года.