Правительство обещает: страна оценит результат к осени 2018 года

Кабинет Мариса Кучинскиса подвел итог первого года своей работы. Если в двух словах: премьер доволен своей командой и убежден, что правительству уже сегодня есть чем гордиться. Глава правительства не склонен к популизму и не будет работать исключительно «на рейтинги». Быстрых перемен тоже ждать не стоит: изменения в работе структур исполнительной власти носят системный характер. Результатов предлагают ждать к осени 2018 года.

Арифметика отчета правительства перед народом и обществом проста: из 95 пунктов, в которых были сформулированы задания правительства самому себе в плане самых неотложных действий, выполнены 74.

В остатке - 21, не исполненых по разным причинам. Одни задачи не удалось решить, другие отложены или перестали быть актуальными, по некоторым же вопросам пока не удалось достичь политического единения или найти технических решений.

В день отчета правительства первой, еще до начала заседания Кабинета Министров, не пресс-конференцию в доме правительства вышла министр здравоохранения Анда Чакша. Медицина ведь самый чувствительный для населения страны участок ответственности правительства, а состояние латвийского здравоохранения оставляет желать лучшего и порождает большое недоверие населения к реформам.

С точностью неизвестно, сколько человек в принципе не обращается к государственной медицине, предпочитая частную, но такие люди есть и их уже очень немало.

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Доступность и хорошее качество медицинских услуг министр назвала главными приоритетами своего ведомства, акцентировав на том, что уже сделано.

Особое внимание уже уделяется людям, у которых выявлены онкологические заболевания - начинает действовать так называемый «зеленый коридор», то есть приоритет при подозрении на онкологию в прохождении необходимых обследований. Это должен обеспечить лечение выявленных заболеваний на ранних стадиях.

А в комплексе с другими мерами и привести к тому, что онкологические заболевания станут излечимыми и поставленный диагноз перестанет восприниматься как фатальный.

Дополнительные средства, решением правительства направленные в здравоохранение, должны также изменить ситуацию с очередями на прием к специалистам, сократив их в самом ближайшем будущем сразу на 25 процентов.

Много нерешенных вопросов остается с региональными больницами. Решать их Анда Чашка обещает так, чтобы люди в регионах очень четко понимали, что они приобретают и что теряют в результате реформирования больниц, ближайших к их постоянному месту жительства.

Первой отчетную пресс-конференцию в доме правительства провела министр здравоохранения Анда Чакша. Фото: Иева Чика/LETA

Как скоро будет работать система е-здоровье, о которой так много у нас говорилось? Отвечая на этот вопрос журналистов, госпожа министр отметила: система работает, но пока еще далеко не в полном объеме... Но все-таки она работает. Уже задействованы модули, «отвечающие», например, за больничные листы и выписанные врачем рецепты. Далее - поэтапно - будут вводиться в действие и другие функциональные части системы.

Открытую часть заседания правительства все заинтересованные могли и сами посмотреть в прямой трансляции на сайте Кабинета Министров. Понятно, что отчет о выполнении плана действий правительства рассматривался именно в публично доступной части заседания.

Премьер-министр Марис Кучинскис отметил, как первостепенно важное, что его команде удалось изменить сам подход и философию в отношении к теневой экономике. И что у министров есть общее понимание необходимости системных изменений.

Касается это и необходимости искать и находить внутренние ресурсы в бюджетах своих ведомств, и работающих и пока не работающих горизонтальных связей между министерствами, и взаимодействия органов власти государства и самоуправлений. А также касается и дальнейшего продвижения реформ.

В реформе образования, например, сделан лишь первый шаг - изменена система оплаты труда педагогов. Далее предстоит решать, какой будет сеть школ в стране и каким должно быть профессиональное образование с участием заинтересованных работодателей и так далее.

Службу госдоходов правительство считает необходимым реформировать так, чтобы она стала дружественной по отношению к предпринимателям и непримиримой по отношению к различным финансовым схемам, уводящим из-под налогообложения внушительные суммы. Нацелена на большие перемены в предпринимательстве и принятая правительством программа администрирования неплатежеспособности предприятий.

Кстати, наконец-то - с третьей попытки! - успешно завершился и конкурс на должность главы администрации неплатежеспособности - после завершения отчета правительства по исполнению плана действий в этой должности утверждена Инесе Штейна, до сих пор работавшая заместителем директора государственной службы занятости.

С 20 марта она приступит к работе на новом месте.

Непредвзято и с привлечением квалифицированных экспертов со стороны в 2017 - 2018 годах предстоит оценить и существующую в стране судебную систему, так и систему и практику администрирования неплатежеспособности. Об этом подробнее рассказал министр юстиции Дзинтарс Расначс.

Министр юстиции Дзинтарс Расначс пообещал, что судебную систему страны оценят со всей строгостью. Фото: Зане Битере/ LETA

Предварительные итоги нового плана действий правительства будут подведены осенью нынешнего года. А более существенные результаты обществу обещают лишь к осени 2018 года - не так-то и много осталось времени для запуска масштабных перемен. Доживет ли до названного срока сам кабинет Мариса Кучинскиса?.. Лично я в этом нисколько не сомневаюсь.

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