Правительство обещает: страна оценит результат к осени 2018 года

Промежуточные итоги в работе правительства подведены. Едем дальше?
 

Промежуточные итоги в работе правительства подведены. Едем дальше?. Фото: P hilippe Huquen /AFP/Scanpix

Кабинет Мариса Кучинскиса подвел итог первого года своей работы. Если в двух словах: премьер доволен своей командой и убежден, что правительству уже сегодня есть чем гордиться. Глава правительства не склонен к популизму и не будет работать исключительно «на рейтинги». Быстрых перемен тоже ждать не стоит: изменения в работе структур исполнительной власти носят системный характер. Результатов предлагают ждать к осени 2018 года.

Арифметика отчета правительства перед народом и обществом проста: из 95 пунктов, в которых были сформулированы задания правительства самому себе в плане самых неотложных действий, выполнены 74.

В остатке - 21, не исполненых по разным причинам. Одни задачи не удалось решить, другие отложены или перестали быть актуальными, по некоторым же вопросам пока не удалось достичь политического единения или найти технических решений.

В день отчета правительства первой, еще до начала заседания Кабинета Министров, не пресс-конференцию в доме правительства вышла министр здравоохранения Анда Чакша. Медицина ведь самый чувствительный для населения страны участок ответственности правительства, а состояние латвийского здравоохранения оставляет желать лучшего и порождает большое недоверие населения к реформам.

С точностью неизвестно, сколько человек в принципе не обращается к государственной медицине, предпочитая частную, но такие люди есть и их уже очень немало.

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Доступность и хорошее качество медицинских услуг министр назвала главными приоритетами своего ведомства, акцентировав на том, что уже сделано.

Особое внимание уже уделяется людям, у которых выявлены онкологические заболевания - начинает действовать так называемый «зеленый коридор», то есть приоритет при подозрении на онкологию в прохождении необходимых обследований. Это должен обеспечить лечение выявленных заболеваний на ранних стадиях.

А в комплексе с другими мерами и привести к тому, что онкологические заболевания станут излечимыми и поставленный диагноз перестанет восприниматься как фатальный.

Дополнительные средства, решением правительства направленные в здравоохранение, должны также изменить ситуацию с очередями на прием к специалистам, сократив их в самом ближайшем будущем сразу на 25 процентов.

Много нерешенных вопросов остается с региональными больницами. Решать их Анда Чашка обещает так, чтобы люди в регионах очень четко понимали, что они приобретают и что теряют в результате реформирования больниц, ближайших к их постоянному месту жительства.

Первой отчетную пресс-конференцию в доме правительства провела министр здравоохранения Анда ЧакшаПервой отчетную пресс-конференцию в доме правительства провела министр здравоохранения Анда Чакша. Фото: Иева Чика/LETA

Как скоро будет работать система е-здоровье, о которой так много у нас говорилось? Отвечая на этот вопрос журналистов, госпожа министр отметила: система работает, но пока еще далеко не в полном объеме... Но все-таки она работает. Уже задействованы модули, «отвечающие», например, за больничные листы и выписанные врачем рецепты. Далее - поэтапно - будут вводиться в действие и другие функциональные части системы.

Открытую часть заседания правительства все заинтересованные могли и сами посмотреть в прямой трансляции на сайте Кабинета Министров. Понятно, что отчет о выполнении плана действий правительства рассматривался именно в публично доступной части заседания.

Премьер-министр Марис Кучинскис отметил, как первостепенно важное, что его команде удалось изменить сам подход и философию в отношении к теневой экономике. И что у министров есть общее понимание необходимости системных изменений.

Касается это и необходимости искать и находить внутренние ресурсы в бюджетах своих ведомств, и работающих и пока не работающих горизонтальных связей между министерствами, и взаимодействия органов власти государства и самоуправлений. А также касается и дальнейшего продвижения реформ.

В реформе образования, например, сделан лишь первый шаг - изменена система оплаты труда педагогов. Далее предстоит решать, какой будет сеть школ в стране и каким должно быть профессиональное образование с участием заинтересованных работодателей и так далее.

Службу госдоходов правительство считает необходимым реформировать так, чтобы она стала дружественной по отношению к предпринимателям и непримиримой по отношению к различным финансовым схемам, уводящим из-под налогообложения внушительные суммы. Нацелена на большие перемены в предпринимательстве и принятая правительством программа администрирования неплатежеспособности предприятий.

Кстати, наконец-то - с третьей попытки! - успешно завершился и конкурс на должность главы администрации неплатежеспособности - после завершения отчета правительства по исполнению плана действий в этой должности утверждена Инесе Штейна, до сих пор работавшая заместителем директора государственной службы занятости.

С 20 марта она приступит к работе на новом месте.

Непредвзято и с привлечением квалифицированных экспертов со стороны в 2017 - 2018 годах предстоит оценить и существующую в стране судебную систему, так и систему и практику администрирования неплатежеспособности. Об этом подробнее рассказал министр юстиции Дзинтарс Расначс.

Министр юстиции Дзинтарс Расначс пообещал, что судебную систему страны оценят со всей строгостьюМинистр юстиции Дзинтарс Расначс пообещал, что судебную систему страны оценят со всей строгостью. Фото: Зане Битере/ LETA

Предварительные итоги нового плана действий правительства будут подведены осенью нынешнего года. А более существенные результаты обществу обещают лишь к осени 2018 года - не так-то и много осталось времени для запуска масштабных перемен. Доживет ли до названного срока сам кабинет Мариса Кучинскиса?.. Лично я в этом нисколько не сомневаюсь.

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