Потеплело некстати: ледовые скульптуры в Елгаве почти растаяли

Фестиваль ледовых скульптур в Елгаве, проходивший с 10 по 12 февраля, посетили более 85 тысяч человек. Сегодня по-весеннему пригрело солнце, и ледовые скульптуры почти растаяли. То, что от них осталось, можно было бесплатно посмотреть до только сегодняшнего вечера.

С каждым годом популярность фестиваля растет, и в конце прошлой недели, по данным самоуправления, через Елгаву проехали более 111 000 транспортных средств ( в пятницу - 40 630, в субботу - 40 209 и в воскресенье -30 060), что в 4 раза больше, чем обычно бывает в конце недели.

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