Латвия и Эстония вместе купили вакцину против ротавируса

 

Фото: Lukas Schulze / DPA

Министерство социальных дел Эстонии вместе с Министерством здравоохранения Латвии провело успешный первый совместный тендер по покупке вакцины против ротавируса, который позволил обеим странам сэкономить.

Эстония и Латвия вместе приобрели 61 000 курсов вакцинации, из которых Эстония получила 24 710, а Латвия - 36 290, сообщили в Министерстве социальных дел Эстонии.

По словам советника отдела медикаментов министерства Эвели Бауэр, совместный тендер прошел крайне успешно, полученный опыт мотивирует и в дальнейшем проводить совместные тендеры. «Нашей целью было добиться экономии затрат в тендере на покупку вакцины. Благодаря сэкономленным в связи с тендером средствам мы сможем раньше, чем планировалось, использовать шестикратную вакцину для маленьких детей», - сказала Бауэр.

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На объявленный в октябре 2016 года тендер поступило два предложения. Выиграло предложение, благодаря которому Эстония сэкономила около 200 000 евро. Это позволило без увеличения бюджета программы иммунизации использовать новую вакцину для маленьких детей, которая заменит в программе пятикратную вакцинация и вакцину против гепатита B.

Ведущим партнером в совместном тендере по покупке вакцины против ротавируса была Эстония, тендер проводился на английском языке.

2 мая 2012 года страны Балтии заключили партнерское соглашение о проведении совместных тендеров по покупке медикаментов и медицинского оборудования, а также аренде купленных в рамках тендеров медикаментов и медицинского оборудования. Страны уже неоднократно пользовались возможностями соглашения в чрезвычайных ситуациях, например, при сложностях с поставками.


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