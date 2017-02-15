Ежик и крокодил научат детей беженцев любить Латвию

Чтобы научить детей беженцев латышскому языку и традициям, в Латвии издана детская книжка, сообщает портал skaties.lv. Персонажи для рисунков тщательно подобраны, чтобы не оскорбить чувств детей другой веры.

Историями о дружбе между ежом и крокодилом общество «Убежище «Надежный дом«» надеется обучить малышей из семей беженцев основам языка, культуры и бытовых традиций Латвии.

Как известно, в мусульманском мире отношение к животным отличается от нашего. В исламе считаются нечистыми, к примеру, собаки, свиньи. Поэтому звери, о которых идет речь в книге, тщательно подобраны, чтобы не вышло недоразумений. Самим мусульманам нельзя рисовать ни животных, ни человека. Но обучаться по книжке с картинками можно, по крайней мере, на это рассчитывают авторы проекта.

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Книга рассказывает о дружбе, зародившейся между живущим в Латвии ежом и приехавшими посмотреть нашу страну тигренком и крокодилом.

Глазами своего нового друга ежика они смогут увидеть реки и природу, посмотреть, как дети учатся в школах.

Презентация книги состоится сегодня, 15 февраля, в Музее природы, и на нее приглашены многие из живущих в Латвии семей беженцев. У детей также будет возможность посмотреть на животных из экспозиции музея. Скорее всего они впервые увидят волка, медведя, и других животных северных широт.

Книга издана на латышском языке, но есть перевод на арабский и на язык дари, на котором говорят в Афганистане.

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