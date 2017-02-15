Эксперимент: насколько в Латвии грязные деньги?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Деньги — одни из самых грязных предметов, с которыми мы соприкасаемся ежедневно. Исследования в Америке показали, что практически на всех банкнотах долларов США, находящихся в округе Вашингтона, были обнаружены следы кокаина. В сотрудничестве с научным институтом «Bior» передача «900 sekundes» провела эксперимент, какие вещества можно обнаружить на латвийских банкнотах и какие деньги самые грязные — из кошелька, банкомата или кассы.

В эксперименте использовались банковская карточка и три банкноты: 5 евро, полученные в сдаче из кассы магазина, 5 евро, только что выданные банкоматом и 5 евро, которые несколько дней находились в кошельке.

Байба Фогеле - старший эксперт института Bior:

Реклама

амое большое число микроорганизмов мы выявили на банкноте из кассы, где выращено 90 единиц, образующих колоний. Более чистыми оказалась банкноты из кошелька (65 микроорганизмов) и банкомата (50 микроорганизмов)".

Эксперт указывает,

в том, что самое большое количество микробов оказалось на банкноте из кассы, нет ничего удивительного, ведь с такими деньгами соприкасается ниибольшее число людей.

Даже если деньги не могут быть прямыми переносчиками какой-либо болезни, на них все равно могут скапливаться вещества, которые в комбинации со слабым иммунитетом и другими факторами могут вызвать какую-то инфекцию, подчеркивают в Bior.

Ольга Валциня-заместитель директора Bior по лабораторным вопросам:

"Деньги могут служить для транспортировки болезней, но в большинстве случаев это недоказуемо, потому что человек ежедневно сталкивается не только с деньгами, но также с различными поверхностями в общественном транспорте и многими другими предметами»

Подсчитано, что каждый четвертый человек моет руки после соприкосания с деньгами. А ведь именно этот процесс явяляется самым эффективным способом уберечь себя от различного рода бактерий, живущих на банкнотах и, как выяснилось, на банковских картах.

Репортаж вы можете посмотреть перейдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: “900 sekundes” un “Bior” eksperiments – cik netīra ir nauda Latvijā?

Еще по этой теме
Эксперимент о дружбе в Риге: «Я тебе в***бу, Костя, я отвечаю!»

Эксперимент о дружбе в Риге: «Я тебе в***бу, Костя, я отвечаю!»

Эксперимент: Покупки в кассах самообслуживания обходятся дороже?

Эксперимент: Покупки в кассах самообслуживания обходятся дороже?


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 730 EUR

reklama.vesti.lv

Пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в белье и топлес Wo&Men

Пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в белье и топлес

Известная актриса высмеяла родившую Собчак Showbiz

Известная актриса высмеяла родившую Собчак

Любящая обниматься собака стала звездой Сети Wo&Men

Любящая обниматься собака стала звездой Сети

Моряк снял на камеру, что происходит в каюте во время шторма Hi-Tech

Моряк снял на камеру, что происходит в каюте во время шторма

Индия побила рекорд РФ по запуску спутников Hi-Tech

Индия побила рекорд РФ по запуску спутников

Деньги

TVNET спрашивает

Как ты оцениваешь год работы правительства? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
RECRUITMENT LEAD
RECRUITMENT LEAD
ТЕЛЕФОННЫХ ИНТЕРВЬЮЕРОВ (В РИГ ...
ТЕЛЕФОННЫХ ИНТЕРВЬЮЕРОВ (В РИГ ...
TELEFONA INTERVĒTĀJI/-AS (DARB ...
TELEFONA INTERVĒTĀJI/-AS (DARB ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 