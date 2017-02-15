Эксперимент: насколько в Латвии грязные деньги?

Деньги — одни из самых грязных предметов, с которыми мы соприкасаемся ежедневно. Исследования в Америке показали, что практически на всех банкнотах долларов США, находящихся в округе Вашингтона, были обнаружены следы кокаина. В сотрудничестве с научным институтом «Bior» передача «900 sekundes» провела эксперимент, какие вещества можно обнаружить на латвийских банкнотах и какие деньги самые грязные — из кошелька, банкомата или кассы.

В эксперименте использовались банковская карточка и три банкноты: 5 евро, полученные в сдаче из кассы магазина, 5 евро, только что выданные банкоматом и 5 евро, которые несколько дней находились в кошельке.

Байба Фогеле - старший эксперт института Bior:

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"Самое большое число микроорганизмов мы выявили на банкноте из кассы, где выращено 90 единиц, образующих колоний. Более чистыми оказалась банкноты из кошелька (65 микроорганизмов) и банкомата (50 микроорганизмов)".

Эксперт указывает,

в том, что самое большое количество микробов оказалось на банкноте из кассы, нет ничего удивительного, ведь с такими деньгами соприкасается ниибольшее число людей.

Даже если деньги не могут быть прямыми переносчиками какой-либо болезни, на них все равно могут скапливаться вещества, которые в комбинации со слабым иммунитетом и другими факторами могут вызвать какую-то инфекцию, подчеркивают в Bior.

Ольга Валциня-заместитель директора Bior по лабораторным вопросам:

"Деньги могут служить для транспортировки болезней, но в большинстве случаев это недоказуемо, потому что человек ежедневно сталкивается не только с деньгами, но также с различными поверхностями в общественном транспорте и многими другими предметами»

Подсчитано, что каждый четвертый человек моет руки после соприкосания с деньгами. А ведь именно этот процесс явяляется самым эффективным способом уберечь себя от различного рода бактерий, живущих на банкнотах и, как выяснилось, на банковских картах.

Репортаж вы можете посмотреть перейдя по ссылке:

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