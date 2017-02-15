Дуклавс: даже одна курица может стать причиной вспышки птичьего гриппа

Птичий грипп распространяется очень стремительно, он сложнее поддается контролю, чем африканская чума свиней, и единственная заболевшая курица или утка в приусадебном хозяйстве может вызывать массовое заболевание и непрогнозируемые последствия для близлежащих ферм, заявил на заседании Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО) министр земледелия Янис Дуклавс.

Он сообщил, что только что поступила информация о пяти вспышках заболевания в Польше, где на крупных фермах погибли сотни миллионов кур.

«Это всего за 400 км от нас. Вопрос крайне серьезный, потому что болезнь сложнее поддается контролю, чем АЧС. Нужно понимать, что каждая заболевшая птица в приусадебном хозяйстве может стать роковой для Даугавпилса, Иецавы, Бауски и других мест, где расположены крупные фермы. Болезнь распространяется с перелетными птицами, никакие ограды не помогут, через пять дней птицы погибнут. Поэтому меры биобезопасности нужно соблюдать всем и везде», - сказал министр.

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Компенсации за погибшую птицу получают только зарегистрированные владельцы. Официально зарегистрировано только 4000 хозяйств, где имеются куры, но в реальности это число можно умножать в несколько раз, сказали представители министерства.

Меры биобезопасности полностью исключают пребывание птиц вне курятников. Также нужно обеспечить, чтобы в помещения, где находятся куры, не попадали посторонние лица, а посетители должны быть обеспечены защитной одеждой и обувью. Следует строго соблюдать меры гигиены, а в случае, если птица выглядит заболевшей, незамедлительно сообщать Продовольственно-ветеринарной службе.

Нельзя допускать попадания в корм и воду для домашних птиц выделений диких птиц, а также контактов домашних птиц с дикими.

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