«Наши люди работают по принципу «какая зарплата-такая работа». А зарплаты у нас низкие...»

Латвия увязла в группе стран, где заработные платы очень низкие, и эта ситуация усугубляется с каждым годом: отчаявшись найти работу с высокой зарплатой, специалисты уезжают за границу, экономика теряет трудовые ресурсы, сжимается и еще больше теряет возможность производить продукт с высокой добавленной стоимостью, - таким мнением в интервью rus.db.lv поделилась профессор и экономист Райта Карните. Где же выход?

«С одной стороны, внутренний валовой продукт на одного жителя в Латвии за последнее время вырос, однако это совершенно не означает того, что вместе с этим вырос уровень нашего благосостояния, - поясняет Карните. - Потому что нам всем надо содержать всю ту инфраструктуру, которая построена для большего числа жителей. В итоге мы платим больше и совершенно не чувствуем, что наш уровень жизни стал лучше».

Экономист поясняет, что человек, получающий низкую заработную плату, часто работает по принципу «как мне платят, так я и работаю». «В итоге производительности тут нет, - поясняет экономист, -

И снова мы ходим по кругу: низкая производительность никогда и нигде не будет хорошо оплачиваться».

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Как же Латвии выбраться из болота низких заплат? Райта Карните считает, что главный рецепт - вкладывать бюджетные деньги в развитие, а не только в покрытие текущих нужд. «Все же вечно кричат - нам мало-мало-мало денег, дайте больше! - говорит эксперт. - Но откуда они возьмутся, если в стране не так много предприятий, производящих продукты с высокой добавленной стоимостью? Мы же ориентируемся только на то, что с нами как государством, произойдет сегодня, хватит ли денег на все. Но надо думать о том, хватит ли нам денег завтра. Пока мы боремся с сегодняшним днем, мы не создаем условий для будущего».

В стране складывается парадоксальная ситуация: как только в бюджете появляются деньги, они тратятся сегодня же, немедленно.

«На самом деле как только у нас появляются деньги, мы тут же должны инвестировать их в продукцию, которая завтра принесет нам деньги, - говорит Карните. - И тогда в будущем можно ожидать, что у нас будут высокие зарплаты. Это ведь касается любой сферы - здравоохранения, образования и пр.

В здравоохранении надо просто выделять деньги на развитие медицинского туризма, где потенциал просто огромный. В образовании тоже большой потенциал, который правильно направлять на привлечение иностранных студентов. Но ведь для этого надо подумать о языке - ну не поедут иностранные студенты учиться в Латвию на латышском. Дайте им возможность нормально проходить обучение на английском, русском и других языках. Это и есть тот вклад в будущее».

Экономист считает, что экспорт - это то единственное, что может вырвать нас из замкнутого круга низких зарплат. «В Латвии мало денег, но в мире их хватает, - говорит она. - Надо сделать все возможное, чтобы часть этих денег приходила к нам. С фондами ЕС мы этот момент уже упустили. У нас была возможность получить эти деньги и не просто построить что-то на них, а вложить так, чтобы в будущем была отдача. В реальности же под эти деньги создавались какие-то государственные структуры, которые обязательно надо было укреплять, а когда они уже укрепились, то в спешке начинали рассматривать проекты и делали это крайне неэффективно».

И еще один момент, на который указала Карните -

для того, чтобы развивать свою экономику, Латвии нельзя ни с кем ссориться.

«Я поражаюсь тому, как Латвия относится к России, - говорит она. - Мы же постоянно то и делаем, что только тычем иголками в своего восточного соседа, а кому все это понравится? И самое главное - я не понимаю, почему мы это делаем? Ведь ни Финляндия, ни Швеция, ни Германия не ведут себя так вызывающе, как мы. Может, нас просто заставляют так себя вести? Если мы это делаем для своего удовольствия, то это, как минимум, глупо».