Пентагон поставил условие союзникам в НАТО

Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду предупредил страны НАТО, что Вашингтон «ограничит свои обязательства» в альянсе, если они не увеличат своих расходов на оборону.

«Американские налогоплательщики больше не могут нести непропорциональную часть нагрузки за защиту западных ценностей», - говорится в заявлении Мэттиса для коллег по НАТО.

«Если ваши страны не хотят видеть, как Америка ограничивает свои обязательства в альянсе, ваши страны должны показать поддержку общей обороне»,

- заявил министр в Брюсселе на встрече с коллегами.

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Ранее сегодня же он заявил, что «НАТО остается фундаментальной основной для США и всей трансатлантической общины, в которой все мы связаны».

Мэтисс напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа, как ранее и администрация Барака Обамы, ждет от союзников увеличения расходов на оборону.

Только пять стран НАТО выполняют рекомендацию выделять на оборону не менее 2% от своего ВВП.

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