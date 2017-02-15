В среду в Латвии в четырех местах побит температурный рекорд

 

Фото: MICHAEL PROBST / TT NYHETSBYRÅN

В среду на четырех станциях метеонаблюдений в Латвии побит рекорд максимально высокой температуры воздуха на 15 февраля, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

На части территории Земгале, где весь день сохранялся туман, температура воздуха не превысила нулевой отметки, а в Латгале, Селии, на большей части Видземе и местами на западном морском побережье Курземе воздух прогрелся до +4 - +7 градусов.

Температурный рекорд для 15 февраля побит в Даугавпилсе, где столбик термометра поднялся до отметки +4,7 градуса, в Зосени, где воздух прогрелся до +6,4 градуса, в Алуксне и Скривери, где потеплело до +6,7 градуса.

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При этом в Алуксне побит температурный рекорд второй декады февраля - в 1995 году там было зафиксировано +6 градусов.

По прогнозам синоптиков, в четверг температура воздуха в Латвии местами тоже достигнет +7 градусов, теплее всего будет в Курземе, Земгале и Риге.

В среду вечером температура воздуха опустилась до +2..-3 градусов, во многих местах в западной и центральной части страны сохраняется туман, на дорогах возможно обледенение.


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