Минфин: в 2020 году средняя брутто-зарплата в Латвии превысит 1000 евро

Средняя брутто-зарплата работающих в народном хозяйстве Латвии превысит 1000 евро в 2020 году, говорится в макроэкономическом прогнозе Министерства финансов.

В 2016 году средняя брутто-зарплата в стране была 858,9 евро, в этом году она может вырасти до 906,1 евпо.

В 2018 году брутто-зарплата увеличится до 951,4 евро, в 2019 году до 999 евро, а в 2020 году - 1049 евро.

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Также Минфин прогнозирует стагнацию уровня занятости. В 2017 году в Латвии может быть 896,1 тыс. работающих, а в 2020 году 897,9 тыс.

В то же время продолжит уменьшаться средний уровень безработицы. В 2017 году он предположительно составит 9,4%, в 2018 году - 8,9%, в 2019 году - 8,4%, в 2020 году - 8,2%, считает Министерство финансов.

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