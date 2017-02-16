Вейонис: апрель будет очень важным для оценки работы правительства

Раймонд Вейонис и Марис Кучинскис
 

Раймонд Вейонис и Марис Кучинскис. Фото: Ieva Makare / LETA

Апрель будет очень важным месяцем для оценки работы правительства, потому что ему придется принять важные решения в ряде областей, заявил в передаче LNT «900 секунд» президент Латвии Раймонд Вейонис.

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Вопрос в том, готова ли коалиция к принятию решений. По мнению президента, этому может помешать близость выборов. «Я уверен, что правительство примет эти решения, несмотря на возможные возражения партнеров. Я жду смелых решений. Либо они будут приняты в этом году, либо снова отложены на годы», - сказал президент.

Одно из таких непопулярных решений касается оптимизации школьной сети. «В медицине, образовании и других сферах временами есть ощущение, что ты находишься в болоте, и нужны очень основательные изменения», - сказал президент.

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