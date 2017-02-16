Объединение полиции: вопрос остается открытым

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Поправки об объединении финансовой и таможенной полиций Службы государственных доходов направлены на рассмотрение в Сейм, но в них по-прежнему много неясностей, пишет Dienas Bizness.

Критические замечания по поправкам высказали не только оппозиционные депутаты, но и юридическое бюро парламента.

Большинство ответственной комиссии постановило рассматривать поправки к закону о СГД, постепенно отшлифовывая их, и синхронизировать свою работу с юридической комиссией Сейма, которой придется рассмотреть поправки к ряду правил Кабинета министров.

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Депутатов удивила информация о том, что объединение информационных систем финансовой и таможенной полиции потребует расходов в размере 500 тыс. евро. Открытым остается и вопрос о службе внутренней безопасности СГД – пока что ею ведает финансовая полиция.

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