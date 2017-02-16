Cестра пропавшего Каспара Поги выставила в Facebook печальный пост

 

Фото: Facebook

Более недели назад в социальной сети Facebook был выставлен полный тревоги пост, в котором молодая женщина просила помощи в поисках пропавшего в Риге брата Каспара Поги. Сегодня сестра Каспара Гунта разместила печальные известия о произошедшем.

"Приветствую всех! Многие из вас спрашивают, есть ли какие-нибудь известия о брате. Я решила изъять предыдущий пост, с тем, чтобы не тревожить вам, продолжая переписку, а также из-за того, что

самой очень тяжело возвращаться к тяжелым мыслям по нескольку раз в день.

Тяжелые мысли итак постоянно в голове, а тут еще и Facebook. Новых известий нет, как только появятся, все равно какие, а открою для просмотра свой первый пост и всех проинформирую. Спасибо за заинтересованность и поддержку!, - написала сестра пропавшего Каспара.

Facebook

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Напомним, 4 февраля о пропаже мужчины в социальной сети Facebook сообщила его сестра Гунта Янума. Она просила откликнуться любого, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем.

О пропаже 41-летнего Каспара Поги было сообщено как Госполиции, так и поисковой организации Bezvēsts.lv. Всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчине, просьба позвонить по телефону 20503600 или 110.

«В последние недели он употреблял слово «самоубийство» в конце каждого предложения. […] В качестве причины он называл недоделанную до конца работу или незаконченный проект… Какой абсурд! Он нормально не спал больше двух недель, поэтому его поступки непредсказуемы.

Алкоголь он не употребляет, но вполне мог напиться антидепрессантов»

, - указывала сестра пропавшего.

Женщина также отмечает, что пропавший мог в четверг, около 19.00 быть замеченным в районе Тейки или в общественном транспорте, например, в 12-м троллейбусе. Она предполагает, что мужчина мог отправиться на набережную 11 ноября.

«Он говорил о Даугаве как о спасении. Поэтому, может быть кто-то видел его на набережной или где-нибудь еще. Любая информация пригодится», - пишет Гунта.

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