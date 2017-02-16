Елгавчане просят президента вмешаться в ситуацию с магазином «Depo»

Противники проекта магазина «Depo» в Елгаве на берегу Лиелупе направили письмо с просьбой вмешаться в ситуацию президенту Латвии Раймонду Вейонису.

Авторы письма, среди которых есть художники, журналист, архитектор, указали, что магазин планируется строить рядом с Лиелупским променадом и благоустроенным местом для отдыха, недалеко от Елгавского дворца.

Они уверены, что проект ООО «Auras centrs» испортит городской пейзаж и станет в нем чуждым элементом.

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Инициативная группа удивлена, что Елгавское самоуправление и строительная управа считают супермаркет-склад презентабельным сооружением. Они признают хорошим разработанный архитектором Ингурдом Лаздиньшем альтернативный проект «Depo», но обеспокоены тем, что на этой неделе будет выдано разрешение на строительство ООО «Auras centrs».

Письмо направлено также Латвийскому союзу архитекторов.

Проект Лаздиньша предусматривает скрыть супермаркет за зеленой горкой, чтобы исключить его контраст с Елгавским дворцом.

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