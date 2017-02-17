Эксперимент TVNET: Беременная девушка просит сигарету у прохожих

Курение во время беременности вредит ребёнку. Это аксиома. Однако, по данным компетентных структур, каждая 10-я беременная женщина, несмотря на это, курит. Русский TVNET решил провести эксперимент, в ходе которого планировалось узнать, как жители Латвии относятся к курящим беременным женщинам. Результат нас удивил - пять из шести человек протянули сигарету девушке «в положении». А как поступили бы вы?

В Латвии около 10% беременных женщин курят. Данные центра контроля и профилактики заболеваний свидетельствуют о том, что среди беременных девушек в возрасте от 15 до 19 лет этот показатель ещё выше - курит каждая пятая.

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Курение во время беременности вредит ребёнку, это аксиома. Другое дело, что каждый сам несёт ответственность за себя и последствия своих действий.

«Взрослый человек сам вправе решать, стоит ли ему курить, подвергая своё здоровье риску. Нет ни одного человека, который бы не слышал о вреде этой вредной привычки, поэтому ответственность за возможные риски на себя берет лично курильщик. Другое дело, когда риску подвергается не только собственные жизнь и здоровье. Самое печальное, что многие беременные женщины курят, вредя не только себе, но и своему будущему ребёнку, у которого нет возможности защититься», - комментирует гинеколог Элина Берзиня.

Русский TVNET решил провести эксперимент, в ходе которого планировалось узнать, как жители Латвии относятся к курящим беременным женщинам.

Журналист с накладным животом, изображая будущую маму, на привокзальной площади у торгового центра Origo обращалась к прохожим с просьбой угостить её сигаретой.

Результат нас удивил - пять из шести человек дали беременной женщине закурить.

В то время как многих абсолютно не смущал огромный живот девушки, желающей закурить, некоторые интересовались, точно ли девушка осознает, какому риску подвергает здоровье будущего малыша. Женщина, которая отказалась угостить «беременную» журналистку сигаретой, очень корректно дала понять - будущей маме стоит воздержаться от дозы никотина. Другие рижане, обратившие внимание на «интересное положение» девушки, всё же не стали отказывать в одолжении и протягивали сигарету.

Фото: Русский TVNET

Курение среди будущих матерей распространено и в других странах. Так, например, согласно официальным данным французского Минздрава, каждая пятая француженка курит во время беременности. Для борьбы с пагубными пристрастиями беременных женщин, во Франции планируют провести эксперимент, в ходе которого беременным женщинам будут платить за отказ от курения.

Известно, что в Швейцарии за решение отказаться от сигарет правительство с 2011 года платит беременным до 1,5 тысяч франков (примерно 1350 евро - прим.ред.).

Депутат Сейма Имант Парадниекс в мае прошлого года предлагал предусмотреть в законе запрет на курение для беременных женщин в Латвии. Однако поправки к Кодексу административных правонарушений, которые в октябре 2016 года концептуально одобрил Сейм Латвии,

предусматривают лишь запрет на курение в присутствии беременных женщин и других возражающих против курения в общественном месте лиц.

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