МИД: живущие в Великобритании латвийцы не стали чаще попадать в конфликтные ситуации

 

Фото: REUTERS/Scanpix

После прошедшего в Великобритании референдума о выходе из ЕС латвийский МИД не констатировал увеличения количества жалоб на конфликтные ситуации, в которые попадали бы латвийские подданные в этой стране.

Как сегодня на пресс-конференции о прошлогодних тенденциях в оказании консульской помощи и в визовой сфере рассказал госсекретарь МИД Андрей Пилдегович, в распоряжении МИД нет очень явственных статистических данных, которые подтверждали бы увеличение количества жалоб.

При этом в поле зрения МИД есть разного рода нарушения административного характера. Получена также информация о различных задержаниях и судопроизводствах, отметил он.

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МИД призывает представителей диаспоры и живущих в Великобритании латвийцев своевременно извещать о разного рода нарушениях, подчеркнул Пилдегович.

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