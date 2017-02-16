Латвия не сможет наказывать военных США за совершенные преступления

Американский зенитный комплекс Patriot
 

Американский зенитный комплекс Patriot. Фото: REUTERS/Scanpix

Сейм в четверг концептуально поддержал законопроект, предусматривающий частичный отказ от наказания солдат США, находящихся на территории Латвии, за совершенные уголовные преступления. Впрочем, предусмотрена и возможность отозвать этот отказ в особых случаях.

Законопроект предусматривает, что Латвия откажется от прав реализовывать первичную уголовную юрисдикцию или наказания за совершенные уголовные преступления - в этом случае наказание назначает США. Исключением станут особые случаи, когда Генпрокуратура в связи с важными обстоятельствами может отозвать отказ от прав реализовывать юрисдикцию.

Таким образом, если будет констатирован случай с совершением тяжкого преступления, то наказание проведет Латвия.

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В упомянутых случаях сообщение с желанием реализовать юрисдикцию необходимо будет передать ответственным лицам США в течение 21 дня после того, как станет известно о совершении преступления. Это сообщение будет обязательным для США.

Напомним, ранее комиссия Сейма по иностранным делам концептуально одобрила законопроект, предусматривающий ратификацию межправительственного договора Латвии и США о сотрудничестве в сфере обороны.

Договор устанавливает основы для сотрудничества Латвии и США в оборонной сфере и подробно описывает права и обязанности сторон.

Договор предусматривает разрешить силам США вести строительные работы на латвийских объектах военной инфраструктуры, ввозить товары личного пользования без уплаты таможенных налогов и пошлин.

Предусматривается также признание американских водительских прав и упрощение условий въезда.

Как указано в аннотации к законопроекту, для постоянного и долгосрочного пребывания американских военных в Латвии необходимо усовершенствовать правовую базу, детально установив права и обязанности вооруженных сил и причастных к ним лиц.

Расширение этой правовой базы считается предпосылкой к тому, чтобы продолжать получать от США гарантии коллективной обороны.

Проект нормативного акта предусматривает для вооруженных сил США возможность свободного доступа к латвийским объектам военной инфраструктуры и выполнение строительных работ на этих объектах. Новые и реконструированные здания будут принадлежать Латвии , но использоваться вооруженными силами США так долго, как это необходимо. Затем стороны договорятся об условиях передачи.

Договор предусматривает также упрощенные условия въезда и пребывания для членов гражданской составной части военных сил США и тех, кто выполняет договорные работы. Латвия будет признавать выданные в США профессиональные сертификаты и лицензии. Воздушные суда, суда и сухопутные транспортные средства правительства США не будут подвергаться досмотру и проверке без разрешения американских учреждений.

Сейчас статус вооруженных сил США и других стран НАТО в Латвии устанавливается договором НАТО, заключенным в 1951 году, к которому Латвия присоединилась в 2004 году.

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