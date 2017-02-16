Совет по высшему образованию не возражает против реорганизации РАПУО

Совет по высшему образованию (СВО) сегодня выработал свою позицию в вопросе о реорганизации Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО).
- Примерно 50 студентов Академии педагогики протестуют против ликвидации вуза 14 февраля 2017 г.
- У коалиции еще есть вопросы о реорганизации Рижской академии педагогики 16 января 2017 г.
СВО решил не возражать против продолжения реорганизации вуза .
Как сообщил агентству ЛЕТА председатель СВО Янис Ветра, рассмотрев подготовленный Министерством образования и науки (МОН) проект распоряжения о ликвидации РАПУО, СВО заключил, что в него необходимо внести ряд уточнений.
«Это значит, что мы - за то, чтобы процесс реорганизации РАПУО продолжался»,
- пояснил Ветра, добавив, что СВО ожидает от МОН ответов на заданные вопросы.
Как сообщалось, МОН решило с августа 2017 года присоединить РАПУО к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств.Еще по этой теме