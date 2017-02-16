Совет по высшему образованию не возражает против реорганизации РАПУО

Совет по высшему образованию (СВО) сегодня выработал свою позицию в вопросе о реорганизации Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО).

СВО решил не возражать против продолжения реорганизации вуза .

Как сообщил агентству ЛЕТА председатель СВО Янис Ветра, рассмотрев подготовленный Министерством образования и науки (МОН) проект распоряжения о ликвидации РАПУО, СВО заключил, что в него необходимо внести ряд уточнений.

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«Это значит, что мы - за то, чтобы процесс реорганизации РАПУО продолжался»,

- пояснил Ветра, добавив, что СВО ожидает от МОН ответов на заданные вопросы.

Как сообщалось, МОН решило с августа 2017 года присоединить РАПУО к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств.

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