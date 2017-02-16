Совет по высшему образованию не возражает против реорганизации РАПУО

Янис Ветра
 

Янис Ветра. Фото: LETA

Совет по высшему образованию (СВО) сегодня выработал свою позицию в вопросе о реорганизации Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО).

Еще по этой теме

СВО решил не возражать против продолжения реорганизации вуза .

Как сообщил агентству ЛЕТА председатель СВО Янис Ветра, рассмотрев подготовленный Министерством образования и науки (МОН) проект распоряжения о ликвидации РАПУО, СВО заключил, что в него необходимо внести ряд уточнений.

Реклама

«Это значит, что мы - за то, чтобы процесс реорганизации РАПУО продолжался»,

- пояснил Ветра, добавив, что СВО ожидает от МОН ответов на заданные вопросы.

Как сообщалось, МОН решило с августа 2017 года присоединить РАПУО к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств.

Еще по этой теме
Руководство Рижской академии педагогики не против обдуманных изменений

Руководство Рижской академии педагогики не против обдуманных изменений

Министр: Реорганизация Рижской академии педагогики позволит сэкономить 5 млн евро

Министр: Реорганизация Рижской академии педагогики позволит сэкономить 5 млн евро

Профсоюз вступился за Рижскую академию педагогики

Профсоюз вступился за Рижскую академию педагогики


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 183000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR

reklama.vesti.lv

Найден трактат Черчилля об инопланетянах Hi-Tech

Найден трактат Черчилля об инопланетянах

Фото беременной Мэрилин Монро восхитили Сеть Wo&Men

Фото беременной Мэрилин Монро восхитили Сеть

Шикарная Мелания Трамп восхитила мир своим видом Wo&Men

Шикарная Мелания Трамп восхитила мир своим видом

Полиция думала, что это розыгрыш, но догадалась, что происходит Hi-Tech

Полиция думала, что это розыгрыш, но догадалась, что происходит

Ученые открыли новое свойство витамина D Hi-Tech

Ученые открыли новое свойство витамина D

Образование

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 