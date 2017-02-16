Служба здоровья опровергла слухи о средневековых методах лечения детей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Детям вырывают зубы без анестезии. Такая информация на днях взорвала латвийский сегмент социальных сетей, вызвав заметный резонанс в обществе. Однако как рассказали Латвийскому радио 4 в Национальной службе здоровья, подобные заявления не соответствуют действительности.

«Нет оснований волноваться о том, что оплачиваемая государством помощь оказывается детям без анестезии. Эта информация — ложна», — подчеркнула специалист.

Шталберга добавила, что анестезия — это одна из услуг, положенных бесплатно пациенту до 18 лет.

Помимо этого государство оплачивает и другие услуги, связанные с лечением зубов: гигиену, пломбирование, случаи травм. Бесплатные стоматологические услуги детям предоставляются в 265 учреждениях, с которыми Национальная служба здоровья заключила договор.

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«Примерно раз в месяц они присылают информацию о том, какие очереди на эти услуги. Вся информация публикуется на сайте rindapiearsta.lv и можно выбрать, где очередь поменьше», — пояснила глава службы.

Отметим, что в прошлом году в Латвийской ассоциации зубных врачей провели исследование. Изучали детей 12 лет. В ходе опроса удалось узнать, что за последние 12 месяцев стоматолога посещали 77% опрошенных детей. Из этого следует, что подрастающие латвийцы к врачам ходят. Правда, уровень детской дентофобии в ходе исследования не измерялся. Врачи узнали другое — иначе ведут себя у зубного мотивированные дети.


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