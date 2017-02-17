Торговля просроченными продуктами: комментарий Maxima

Идею разрешить в Латвии торговлю продуктами питания с истекшим сроком годности комментирует директор департамента процессов и управления качеством Maxima Latvija Даце Грава.

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"Об этой идее мы информированы, но хотим сказать - самое главное, чтобы покупатели получали качественные продукты, Поэтому скрупулезно вместе с производителями надо оценить те группы продуктов, к которым могла бы относиться новая идея. Свойства продукта, такие, как вкус, запах, со временем меняются. Если решение будет принято,

нужно широко информировать потребителей, потому что в таком случае ни производитель, ни торговец уже не будут нести ответственности за продукты.

Сейчас у нас есть строгие требования по безопасности продовольствия, которые устанавливают, как поступать с продуктами с окончившимся сроком годности. Они становятся отходами, которые делятся на две категории - продукты животного происхождения (мясо, яйца, рыба) и бытовые отходы (овощи, сухие продукты. Продукты животного происхождения - это отходы третьей категории, которые отделяются и передаются на утилизацию лицензированным предприятиям.

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Если срок годности товара кончается в конкретный день или через 2-3 дня, он переоценивается и помещается на полку с отметкой «Цена снижена». Такие полки существуют в наших магазинах с самого начала, и это не акционные товары, а товары по сниженной цене, срок годности которых еще не истек.

Часть покупателей с более низкими доходами обращает усиленное внимание на такие продукты. Есть и такие, кто первыми спешит подойти к этой полке.

При этом Maxima Latvija регулярно следит за ассортиментом, чтобы товар не приходилось уничтожать".

Как уже сообщал Русский TVNET, Министерство земледелия на своем сайте предлагает заполнить опрос о возможности разрешить торговать продуктами питания после окончания рекомендованного срока годности.

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