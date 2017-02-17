Торговля просроченными продуктами: комментарий Maxima

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Идею разрешить в Латвии торговлю продуктами питания с истекшим сроком годности комментирует директор департамента процессов и управления качеством Maxima Latvija Даце Грава.

Еще по этой теме

"Об этой идее мы информированы, но хотим сказать - самое главное, чтобы покупатели получали качественные продукты, Поэтому скрупулезно вместе с производителями надо оценить те группы продуктов, к которым могла бы относиться новая идея. Свойства продукта, такие, как вкус, запах, со временем меняются. Если решение будет принято,

нужно широко информировать потребителей, потому что в таком случае ни производитель, ни торговец уже не будут нести ответственности за продукты.

Сейчас у нас есть строгие требования по безопасности продовольствия, которые устанавливают, как поступать с продуктами с окончившимся сроком годности. Они становятся отходами, которые делятся на две категории - продукты животного происхождения (мясо, яйца, рыба) и бытовые отходы (овощи, сухие продукты. Продукты животного происхождения - это отходы третьей категории, которые отделяются и передаются на утилизацию лицензированным предприятиям.

Реклама

Если срок годности товара кончается в конкретный день или через 2-3 дня, он переоценивается и помещается на полку с отметкой «Цена снижена». Такие полки существуют в наших магазинах с самого начала, и это не акционные товары, а товары по сниженной цене, срок годности которых еще не истек.

Часть покупателей с более низкими доходами обращает усиленное внимание на такие продукты. Есть и такие, кто первыми спешит подойти к этой полке.

При этом Maxima Latvija регулярно следит за ассортиментом, чтобы товар не приходилось уничтожать".

Как уже сообщал Русский TVNET, Министерство земледелия на своем сайте предлагает заполнить опрос о возможности разрешить торговать продуктами питания после окончания рекомендованного срока годности.

Еще по этой теме
В Дании набирает популярность супермаркет, продающий просроченные продукты

В Дании набирает популярность супермаркет, продающий просроченные продукты

ПВС уличила магазин «Depo» в торговле просроченным кормом для животных

ПВС уличила магазин «Depo» в торговле просроченным кормом для животных

Депутат о просроченных продуктах для бедняков: я сам ем просроченный хлеб

Депутат о просроченных продуктах для бедняков: я сам ем просроченный хлеб


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 78900 EUR

reklama.vesti.lv

Постельное фото Волочковой вызвало жаркие споры в Сети Wo&Men

Постельное фото Волочковой вызвало жаркие споры в Сети

Названы идеальные пропорции женского рта Wo&Men

Названы идеальные пропорции женского рта

Названы сроки исчезновения альпийских курортов Hi-Tech

Названы сроки исчезновения альпийских курортов

Что известно о новом избраннике Бузовой Showbiz

Что известно о новом избраннике Бузовой

Иван Дорн выпустил концертный клип с «Кастой» Showbiz

Иван Дорн выпустил концертный клип с «Кастой»

Общество

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA DEVELOPER
SCALA DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 