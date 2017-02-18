Латвийцы хотят верить в чудеса или как защититься от псевдомедицинских «сенсаций»

Латвийское радио 4 продолжает проект по развитию медиа-грамотности «Факты и не только». Учимся проверять источники информации на достоверность, избегать анонимных экспертов и пользоваться данными, находящимися в открытом доступе – если знать, где искать. Проект финансируется Британским Советом.

В новом выпуске программы мы говорим об опасностях, которые подстерегают нас в многообразии медицинской, околомедицинской и в псевдомедицинской информации. Здоровье – одна из тех ценностей, которую человек чаще всего ставит на первое место. Мы желаем здоровья себе и друг другу, и пока все хорошо, это может казаться пустой формальностью. Но вот — что-то заболело, закололо, заныло...

Идти к семейному врачу? Как часто мы слышим: да какой толк!

Врач – формалист, знай себе бумаги заполняет, назначает самое дорогое лекарство, а то еще и на флюорограмму отправит, когда у тебя болит коленка.

И вот начинаем мы искать свои диагнозы в интернете. Благо, стоит один раз ввести в поисковик свое недомогание, и на тебя дождем будут сыпаться ссылки на статьи о волшебных способах лечения. Откроешь такую – и вот тебе солидный и при этом улыбающийся до ушей врач, и отзывы клиентов, и убедительные визуализации того, что будет происходить с вашей печенью или почками после приема чудо-таблетки.

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Жаль только, что нет картинки того, что происходит с нашими мозгами, когда мы потребляем всю эту ерунду.

Радиоэфир

Что заставляет человека довериться не квалифицированному доктору, а громкому заголовку в интернете? Мы адресовали этот вопрос доценту медицинского факультета Латвийского университета, руководителю общественной организации Veselības projekti Сигне Межинской.

«Я думаю, люди хотят верить в чудеса, но реальность — иная. Есть и другие причины, по которым люди не ходят к врачу — многие бояться плохих новостей, кому-то не хватает денег. Но

вера в чудо — это очень важная причина. Мы хотим лечиться легко и быстро.

[...] Очень важно фильтровать информацию, которую мы находим в интернете», — подчеркнула специалист.

Межинска призвала жителей не только не доверять сомнительным ресурсам, но и активно жаловаться в соответствующие инстанции на рекламируемые «волшебные средства».

«Если мы говорим о пищевых добавках, то ответственная институция — Продовольственно-ветеринарная служба. Им очень просто написать — просто зайдите на сайт и задайте вопрос. Также вы можете направлять вопросы и жалобы Центру защиты потребителей. По поводу безрецептных лекарств следует обращаться в Слжбу здоровья. Наше общество тоже отвечает на вопросы и пищевых добавках»,

— рассказала медик.

По оценке Межинской, в целом латвийцы доверяют врачам и фармацевтам, однако по-прежнему часто обращаются за советами по поводу выбора лекарств к родственникам, друзьям, соседям...

«Вот это, по-моему, можно было бы менять. Надеюсь, каждый из нас может найти врача, которому он доверяет. Потому что семейного врача можно менять. По поводу лекарств можно обращаться к фармацевту — люди об этом иногда забывают», — напомнила специалист.

Мы должны понять, что чудес не бывает. Есть очень много хорошей журналистики о здоровье, в том числе и в Латвии. Очень многие журналисты работают добросовестно. Если вы видите статью с известным врачом, то ее можно читать и ей можно доверять. Если же перед вами статья о «докторе Смитте из Великобритании», сказавшем так-то и так-то,

надо задуматься: зачем цитировать какого-то неизвестного доктора из Великоритании. Я бы склонялась к тому, что такого доктора и нет вовсе»,

— указала Мажинска.

Специалист также призвала крайне скептично относиться к так называемым «онлайн-консультациям»: за консультациями нужно обращаться к врачу.

Рекомендации по проверке медицинской информации:

- Чем громче заголовок, возбуждающий страх или обещающий чудесное исцеление, тем больше вероятность, что статья - не более чем приманка для «кликов». Особенно если для того, чтобы добраться до текста, вам приходится открывать одну ссылку за другой, лавируя между желтыми новостями о разводе голливудских звезд.

- За фразой «новейшие исследования доказали» или «американские врачи обнаружили» ничего не стоит, если нет точного указания на хотя бы место проведения того или иного исследования или фамилии врача и названия клиники, где он работает.

- Если врачам действительно удастся найти лекарство от рака или вакцину от СПИда, вы узнаете об этом из сообщений ведущих новостных агентств мира. Не верьте, что сенсации такого рода получится скрыть от широкой общественности.

- Как есть мода на новые фасоны одежды, то и дело возникает мода на новые препараты.

Конечно, наука не стоит на месте, и ведущие лаборатории мира находятся в поиске все более и более действенных решений. Но здоровье – это не подиум, где нужно экспериментировать. Может, стоит чуть-чуть подождать сообщений о том, как новинки докажут свою эффективность. А, может, с большой помпой выпущенный на рынок препарат окажется всего лишь одним из…

- Обращайте внимание на подпись к статье или фотографии в журнале или газете, а именно нет ли там указаний – пусть даже маленькими буквами – на то, что это «реклама», «партнерский материал» или «материал пресс-службы». Это не значит, что вам предоставляют ложную информацию. Просто ответственность за нее лежит не на редакции, а на рекламодателе, и цель этой публикации – побудить вас купить то или иное средство.

- в Латвии более 120 профессиональных врачебных ассоциаций, их контакты доступны на сайте Латвийского общества врачей, и более 35 организаций, объединяющих пациентов, страдающих той или иной болезнью. Если вы нуждаетесь в квалифицированном совете или справке, не стесняйтесь спрашивать их совета.

- Проверить квалификацию врача вы можете в Регистре лечебных персон, а лицензию лечебного учреждения – в Регистре лечебных учреждений. Обе базы данных бесплатны и доступны на странице государственной Инспекции здоровья – www.vi.gov.lv. Не доверяйте свое здоровье тому, у кого нет права на работу в области медицины или здравоохранения!

- актуальную информацию о государственных инициативах в области здравоохранения и медицины, в том числе, о научных исследованиях, ищем на порталах Центра контроля и профилактики заболеваний, Государственной службы здоровья или Центра защиты прав потребителей. Отличайте негосударственные центры, академии, студии от госструктур по расширению Gov.lv которое стоит после названия учреждений.

Врачи и журналисты предупреждают: непроверенная информация и лже-доктора опасны для вашего здоровья!