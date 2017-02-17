В общественном транспорте Риги появятся камеры и «тревожная кнопка»

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Удобный транспорт – это еще и безопасный транспорт. Поэтому в скором времени во многих единицах рижского общественного транспорта появятся камеры видеонаблюдения и «тревожная кнопка».

Видеоконтроль снаружи и внутри – это дополнительная защита в чрезвычайных ситуациях. Например, на случай ДТП, или если происходят нарушения в салоне – неадекватные пассажиры или «карманники».

В случае появления опасности для пассажиров водитель сможет нажать специальную кнопку тревоги, максимально быстро мобилизуя ответственные службы, которые тут же приедут к автобусу, трамваю или троллейбусу. Записи с камер наблюдения будут храниться не менее трех суток. Эта система уже работает в тестовом режиме и получила хорошие результаты. Такое оснащение помогает пресекать мелкие правонарушения, позволяет прояснить конфликтные ситуации и повышает уровень безопасности, соответственно, и пассажиры чувствуют себя спокойнее.

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Система проверит и водителя – он будет обязан пройти проверку на алкометре прямо на рабочем месте.

Если зафиксированы пары алкоголя, или шофер от проверки отказывается – аппарат подаст соответствующий сигнал, и машина будет заблокирована. Сейчас такое оборудование уже действует в новых транспортных средствах.

Кстати, напомним, что уже более двух лет в рижском общественном транспорте действует кампания «Мешает? Действуй!», которую предприятие Rīgas satiksme проводит вместе с работниками Рижской муниципальной полиции. Если в транспорте происходит что-то нетипичное (сидят люди в пахнущей и грязной одежде, кто-то шумит или дебоширит), то пассажиры призываются не быть равнодушными, а звонить в полицию по телефону 110 или сообщать водителю транспортного средства. Тогда ближайший полицейский экипаж подъедет к транспортному средству и высадит нарушителей порядка.


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