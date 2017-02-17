Елгава: Что ждет магазин «Городской пассаж», в котором сыпалась плитка?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Предприятие MARNO J информирует, что в «Городском пассаже», в связи с указаниями Государственного бюро по надзору за строительством о дополнительном обследовании здания, в настоящее время в сотрудничестве с ООО Ābele privātbūve ведутся проверки несущих конструкций здания, чтобы выяснить причину «отлетания» плитки на 2-м этаже.

Проводится 3D -сканирование конструкций в полном объеме, чтобы получить данные о возможных отклонениях конструкций по горизонтали и вертикали и возможных деформациях.

«Хотим обратить внимание, что технология сканирования, применяемая привлеченными экспертами из ООО Ābele privātbūve, уникальна, и предприятие является самым крупнейшим поставщиком этой услуги во всей Балтии. ООО Ābele privātbūve - предприятие, ведущее строительный надзор, инъектирование трещин в кирпичных и железобетонных конструкциях, 3D -сканирование, геофизические исследования с помощью георадара.

Реклама

Работы будут завершены и результаты обследования переданы заказчику и Госбюро по контролю за строительством до 10 марта 2017 года.

Тогда мы сможем более детальную информацию предоставить и общественности», - сообщает специалист по маркетингу

и связям ООО MARNO J Эвия Спрукста -Межроза.

Напомним, что эксперты Госбюро по контролю за строительством после инцидента с «отлетанием» плитки признали здание «Пассажа» безопасным для эксплуатации, но дали указание владельцу здания ООО MARNO J сделать дополнительное обследование. Это обследование, как отметила Эвия Спрукста -Межроза, ООО MARNO J проводит за собственные средства.

Еще по этой теме
В Елгаве эвакуировали торговый центр; он закрыт до сих пор

В Елгаве эвакуировали торговый центр; он закрыт до сих пор

Торговцы бегут из крупнейшего торгового центра Елгавы?

Торговцы бегут из крупнейшего торгового центра Елгавы?

«Городской пассаж» в Елгаве закрыт на неопределенный срок. Автовладельцы в панике!

«Городской пассаж» в Елгаве закрыт на неопределенный срок. Автовладельцы в панике!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 183000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 1200 EUR
Земля
Земля, Rīga, 23500 EUR

reklama.vesti.lv

Геологи открыли восьмой континент Земли Hi-Tech

Геологи открыли восьмой континент Земли

Названы идеальные пропорции женского рта Wo&Men

Названы идеальные пропорции женского рта

Иван Дорн выпустил концертный клип с «Кастой» Showbiz

Иван Дорн выпустил концертный клип с «Кастой»

Названы сроки исчезновения альпийских курортов Hi-Tech

Названы сроки исчезновения альпийских курортов

Сьюзен Сарандон на 70-м году жизни призналась в бисексуальности Showbiz

Сьюзен Сарандон на 70-м году жизни призналась в бисексуальности

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI / ...
PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI / ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJA ASISTENTS/-E ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJA ASISTENTS/-E ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 