Елгава: Что ждет магазин «Городской пассаж», в котором сыпалась плитка?

Предприятие MARNO J информирует, что в «Городском пассаже», в связи с указаниями Государственного бюро по надзору за строительством о дополнительном обследовании здания, в настоящее время в сотрудничестве с ООО Ābele privātbūve ведутся проверки несущих конструкций здания, чтобы выяснить причину «отлетания» плитки на 2-м этаже.

Проводится 3D -сканирование конструкций в полном объеме, чтобы получить данные о возможных отклонениях конструкций по горизонтали и вертикали и возможных деформациях.

«Хотим обратить внимание, что технология сканирования, применяемая привлеченными экспертами из ООО Ābele privātbūve, уникальна, и предприятие является самым крупнейшим поставщиком этой услуги во всей Балтии. ООО Ābele privātbūve - предприятие, ведущее строительный надзор, инъектирование трещин в кирпичных и железобетонных конструкциях, 3D -сканирование, геофизические исследования с помощью георадара.

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Работы будут завершены и результаты обследования переданы заказчику и Госбюро по контролю за строительством до 10 марта 2017 года.

Тогда мы сможем более детальную информацию предоставить и общественности», - сообщает специалист по маркетингу

и связям ООО MARNO J Эвия Спрукста -Межроза.

Напомним, что эксперты Госбюро по контролю за строительством после инцидента с «отлетанием» плитки признали здание «Пассажа» безопасным для эксплуатации, но дали указание владельцу здания ООО MARNO J сделать дополнительное обследование. Это обследование, как отметила Эвия Спрукста -Межроза, ООО MARNO J проводит за собственные средства.

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