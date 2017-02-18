В Риге не смогли открыть донорский центр: забыли пандус для инвалидов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Латвийский донорский центр планировал открыть филиал в самом людном месте Риги – на улице Меркеля. Но когда новое отделение уже построили, и деньги вложили, оказалось, что открыть медицинское учреждение никак нельзя. Причина сколь банальна, столь же и абсурдна, сообщает Русское вещание LTV7.

По сравнению с 2008-м годом число доноров в Латвии уменьшилось на 11 с половиной тысяч. В прошлом году 33 тысячи человек 52 тысячи раз сдали кровь. Пункты её приёма открыты в крупнейших больницах, сам донорский центр находится в Пардаугаве. Есть ещё мобильный автобус, устраиваются и выезды на предприятия. Лишь бы быть ближе к людям. А почему бы не стать ещё ближе, решили в донорском центре летом прошлого года и задумали открыть еще один центр – в самом сердце Риги.

Вечером 15-го декабря донорский центр сообщает о том, что филиал на улице Меркеля, 11 откроется на следующий день. Но эту весть никто не замечает. Потому что в тот же день грянул скандал: СМИ пишут, что в больницы могла поступить кровь от 25-ти заражённых гепатитом С доноров, что, впрочем, потом не было подтверждено анализами, контроль на должном уровне и никто не пострадал. Кроме директора центра Иветы Озолини. Её 16-го декабря отстраняют от исполнения обязанностей, начинается дисциплинарное дело.

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И опять никто не заметил, что 16-го декабря пункт приёма крови на улице Меркеля так и не был открыт. Хоть оборудование внутри уже есть. И даже вывеска. Официальная формулировка – технические проблемы.

На самом же деле причиной стало то, что у входа в здание нет пандуса или подъемника для людей с ограниченными возможностями.

Но при этом есть небольшой порог и семь ступенек.

«У нас с донорским центром договор об аренде этих помещений. И по нашей информации инспекция здоровья не согласовала открытие этого пункта», - объясняет представитель Valsts nekustamie īpašumi Ивета Шица.

И это не могло стать неожиданностью для госструктуры. Потому что там должны, если не знать, то хотя бы читать законы. С 2014-го года все новые лечебные учреждения должны иметь доступную среду для людей с ограниченными возможностями. А старые – постепенно эту среду создавать. Это правила кабинета министров.

Пандусы или подъёмники должны быть.

«Если не будет доступной среды, то это лечебное учреждение просто не будет зарегистрировано в регистре лечебных учреждений. А чтобы иметь право заниматься медициной, нужно зарегистрироваться в регистре», - объясняет руководитель отдела контроля медицинских учреждений инспекции здоровья Константия Реинфелде.

В инспекции диву даются креативности руководства донорского центра.

«Они хотели регистрировать сначала как мобильный кабинет. Но как помещения можно регистрировать мобильными?», - недоумевает Реинфелде.

Что делать с филиалом, в донорском центре пока не знают. В него уже было вложено 13 тысяч евро.

Деньги небольшие, но, для сравнения на них можно было бы заплатить трём тысячам донорам – за сдачу крови полагается 4 евро 27 центов. Кроме того, обустройство входа для инвалидов может стоить более 20 тысяч евро, если строить съезд, посчитали вValsts nekustamie īpašumi. Лишних денег у центра не было и нет, да ещё понадобятся и проект, и согласование со стройуправой. А это месяцы простоя и взносов арендной платы за помещения.

Заместитель директора государственного донорского центра Анита Даугавванага заявила программе «Личное дело», что они думают о том, чтобы отказаться от этих уже полностью оборудованных помещений, если не найдут дополнительного финансирования. И тогда 13 тысяч могут попросту списать.

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