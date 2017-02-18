В конце будущей недели ожидаются снегопады

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В воскресенье и понедельник в Латвии ожидаются дождь и сильный ветер, в результате чего снег, который еще покрывает часть Латвии, растает.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, снег глубиной около 5 см еще сохраняется в Латгале, Видземе и на востоке Земгале.

В воскресенье ожидается небольшой дождь, а в понедельник по всей стране прогнозируются затяжные ливни.

Температура воздуха поднимется на несколько градусов выше нуля, скорость юго-западного ветра порывами составит 13-18 метров в секунду.

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На следующей неделе ожидается также повышение уровня воды в реках, местами возможны заторы льда и затопление пойм. Осадки синоптики прогнозируют все дни следующей недели, при этом в ее конце вновь выпадет снег, местами ожидается сильный снегопад и метели.


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