Линдерман: государство по-прежнему не слышит русскоязычных

Состоявшийся пять лет назад референдум о придании русскому языку статуса второго государственного языка Латвии не дал прагматичных результатов, заявил агентству ЛЕТА один из инициаторов референдума Владимир Линдерман.

Он отметил, что целью референдума было коллективное послание властям о том, что русскоязычные в Латвии есть, у них есть свой родной язык, от которого они не откажутся, о том, что они, как и латыши, являются хозяевами на этой земле.

«Тогда удалось собрать необходимые подписи, чтобы инициировать референдум. Политическая власть была в шоке от столь большого количества подписей, которое свидетельствовало о том, что программа интеграции в стране не работает», - сказал Линдерман.

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Говоря о том, что изменилось за пять лет после референдума, Линдерман отметил, что принципиально не изменилось ничего

- власти не приняли во внимание мнение русскоязычного населения и продолжают реализовывать прежний политический курс, не прислушиваясь к точке зрения значительной части жителей Латвии. «Референдум не принес прагматичных результатов и не изменил отношение властей к русскоязычным Латвии», - сказал он.

Оценивая, как изменились отношения между латышами и русскими, Линдерман отметил, что

на житейском уровне они не стали ни лучше, ни хуже, но по-прежнему очень велики политические разногласия.

«Государство не хочет допускать русских к власти, к принятию решений», - сказал Линдерман, добавив, что споры между латышами и русскими в основном ведутся на политическом уровне, и этот политический конфликт отражается во всех политических процессах.

Он уверен, что государство должно начать диалог с русскоязычными, с известными и авторитетными людьми в русскоязычной общине. «Если не будет диалога, поиска точек соприкосновения, никаких улучшений не будет», - заключил Линдерман.

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