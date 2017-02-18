Вейонис: укрепление СМИ - хорошая защита от гибридных угроз

Президент Раймонд Вейонис
 

Президент Раймонд Вейонис. Фото: Edijs Pālens / LETA

Хорошее управление, укрепление организаций и средств массовой информации делает нас менее уязвимыми перед гибридными угрозами, заявил сегодня на проходящей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности дискуссии о безопасности в Северной Европе президент Латвии Раймонд Вейонис.

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«Нет никаких сомнений в том, что европейские страны должны взять на себя больше ответственности за свою оборону. Необходимо развивать способности ЕС в области обороны и безопасности. Однако это не означает больше штабов и генералов. ЕС может внести свой вклад в преодоление гибридных угроз, особенно в сфере хорошего управления, способствуя укреплению законности и судебной власти, поддерживая сильные организации и СМИ, а также уменьшая социальное неравенство», - подчеркнул Вейонис.

Он отметил, что гибридные угрозы сегодня являются одной из самых больших проблем глобальной безопасности.

Они охватывают широкий круг вопросов, включая кибербезопасность, безопасность информационного пространства и границ, энергетическую безопасности и др.

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Как сообщалось, Вейонис и министр обороны Раймонд Бергманис сегодня принимают участие в Мюнхенской конференции по безопасности, на которой обсуждаются трансатлантические отношения после выборов в США, европейское сотрудничество в области обороны и безопасности, отношения с Россией. Во время конференции у Вейониса и президентов других стран Балтии запланирована встреча с вице-президентом США Майком Пенсом.

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