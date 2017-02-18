ЧП в аэропорту: службы действовали оперативно и профессионально

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Оперативные службы Международного аэропорта «Рига», реагируя на инцидент с самолетом авиакомпании «Vim Airlines», действовали профессионально и в соответствии с процедурами. Деятельность технической инфраструктуры летного поля также соответствовала установленным требованиям, свидетельствует проведенный в аэропорту первоначальный анализ происшествия.

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Как сообщалось, вчера перед взлетом самолет «Vim Airlines» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из находившихся в самолете 40 пассажиров - команда КХЛ «Лада», которая летела в Уфу, а также семи членов экипажа не пострадал.

Представитель аэропорта Лаура Карните сообщила, что требованиям во время инцидента отвечал и коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы.

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Обследование полосы, которое сразу после инцидента провели специалисты аэропорта, показало, что повреждений, которые могли бы угрожать безопасности полетов, в результате происшествия не причинено.

В результате инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта в пятницу была закрыта с 11.58 до 13.47. Многие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты, отменены или задержаны.

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