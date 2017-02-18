В главном здании Сейма планируют заменить лифт, что обойдется в 60 500 евро.

Один из нынешних лифтов в здании Сейма на ул. Екаба, 11, не работает уже долгое время. В связи с этим было решено провести конкурс по приобретению и установке лифта.

Предусмотренная конкурсом стоимость закупки - 50 000 евро без НДС или 60 500 евро с НДС.

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Согласно правилам конкурса, выбрать предстоит предложение с самой низкой ценой. Закупка предусматривает также демонтаж и утилизацию старого лифта, приобретение нового лифта и необходимых устройств, установку и сдачу в эксплуатацию, подготовку шахты лифта перед установкой, а также техническое обслуживание во время гарантийного срока.