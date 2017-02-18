Победа снимка смерти посла РФ на конкурсе: кощунство или современная реальность?

Победа турецкого фотографа на крупнейшем конкурсе фотожурналистики World Press Photo, заснявшего сцену убийства российского посла в Турции — имеет важное социальное значение: жуткий кадр напоминает о хрупкости мира и служит хорошим лекарством от цинизма. Такое мнение в интервью программе Латвийского радио 4 «День за днем» высказал фотограф, лауреат многих премий и организатор ежегодного конкурса на лучшее фото в Латвии Илмар Знотиньш.

Вынося за скобки моральность самого снимка, Знотиньш отметил, что он является сильнейшим социальным высказыванием. Из которого, в свою очередь, и должна быть вынесена мораль.

«Для европейцев, жителей стран, которые уже какое-то время живут в мире, очень важно видеть это.

Это неприятно, но это надо показывать. Потому что мир — он сам по себе не существует, его нужно сохранять. И таким образом то, что мы видим, мотивирует нас думать об этом. Потому что... Если б убили латвийского посла — мы б тут кипели. Российского?.. Ну и что. [пауза] Поэтому, я думаю, каждое такое напоминание — очень важно. Если жюри конкурса делает вывод, что именно этот снимок в этом году — самый поражающий (при том, что в последние годы, действительно, на конкурсе лидируют снимки с кровью и страданиями), если в этой крови и страданиях нас еще что-то удивляет — то это, в принципе, хорошо», — сказал фотограф.









Aizvērt В Анкаре убит посол России в Турции TT NYHETSBYRÅN/BURHAN OZBILICI TT NYHETSBYRÅN/BURHAN OZBILICI TT NYHETSBYRÅN/BURHAN OZBILICI TT NYHETSBYRÅN/BURHAN OZBILICI TT NYHETSBYRÅN/BURHAN OZBILICI







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В свою очередь известный фотожурналист Борис Колесников заявил радиостанции, что считает победу автора шокирующего снимка спорной не только с морально-этической стороны, но и чисто с профессиональной точки зрения.

«Я читал письмо от члена жюри, почему он — единственный, оказывается! — голосовал против. Он пояснил, что не может голосовать только за удачу фоторепортера. Потому что восприятие для любой фотографии — а гран-при — тем более, — намного шире. Вы выйдите на улицу и спросите, показав эту фотографию — «вам этот снимок нравится?» Объяснив, что там произошло. И я не уверен, что люди скажут да», — пояснил Колесников.

Более развернутые мнения Б.Колесникова, И.Знотиньша, а также фотографа агентства F64 Дмитрия Сульжица об итогах конкурса World Press Photo слушайте в подкасте выпуска программы.

Турецкий фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбилиджи, который в декабре 2016 года заснял убийство посла России в Турции Андрея Карлова, получил главный приз крупнейшего конкурса фотожурналистики World Press Photo. Снимок занял первое место в категории «Горячие новости». Фото было сделан через несколько минут после преступления.

Конкурс World Press Photo проводится с 1955 г. и считается самым престижным для фоторепортеров.

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