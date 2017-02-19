В дорожной полиции ожидается ротация и запретят иметь при себе больше 30 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Приказ начальника Государственной полиции Интса Кюзиса об изменениях в организации работы дорожной полиции предусматривает ротацию полицейских и запрет во время работы держать в кошельке больше 30 евро.

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10 февраля на отчетном собрании Госполиции Кюзис заявил, что в этом году в организации работы дорожной полиции ожидаются существенные изменения.

Новая организация работы будет выражаться в том, что дорожные полицейские будут больше заниматься оформлением ДТП и быстрым решением проблем на дорогах, например, регулируя движение на сложных участках.

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Начальник управления безопасности движения Нормунд Крапсис пояснил агентству ЛЕТА, что приказ начальника Госполиции на самом деле гораздо шире и касается двух вопросов - организации работы дорожной полиции и патрульной службы и снижения рисков коррупции в этих структурах.

Как отметил Крапсис, в прошлом году вновь были случаи задержания полицейских за коррупцию, поэтому полиция должна решительнее бороться с ее рисками, а также повышать качество работы и дисциплину.

«Ротация является одной из превентивных мер, потому что, когда сотрудники вместе долго работают, между ними возможно некое сотрудничество,

которое может способствовать рискам коррупции. Ротация полицейских в данном случае нарушает эту зону комфорта. Ротация предусмотрена внутри самого подразделения, потому что мы не можем инспектора дорожной полиции отправить выполнять работу участкового инспектора», - сказал начальник управления, добавив, что ротация будет относиться только к тем сотрудникам полиции, которые реально работают на улице.

Кроме того, приказ начальник Госполиции предусматривает, что сотрудники патрульной службы и дорожной полиции во время работы не смогут иметь при себе наличные деньги на сумму свыше 30 евро - это также одна из превентивных мер для уменьшения рисков коррупции.

Если контролирующие структуры обнаружат у полицейского деньги свыше 30 евро, это будет основанием для дисциплинарной оценки действий

полицейского за несоблюдение приказа, а происхождение более крупных сумм и возможную связь с коррупцией будет проверять Бюро внутренней безопасности.

Приказ также предусматривает, что дежурства дорожных полицейских по утрам и вечерам рабочих дней будут обеспечиваться в местах, где регулярно происходят нарушения правил дорожного движения, например, такие, как агрессивное вождение. В целях усиления доверия общества к полиции полицейские больше не будут назначаться на участки дорог, где напрямую нет угрозы безопасности дорожного движения.

«Аварии в основном происходят в утренние часы и в конце рабочего дня, поэтому мы идем к тому, чтобы полиция не стояла на малозначительной дороге, где нарушения происходят гораздо реже. Этот пункт приказа предназначен для борьбы с теми участниками дорожного движения, которые открыто плюют на закон, соблюдаемый другими людьми. Например, большинство участников дорожного движения соблюдают правила и стоят в очереди, ожидая, когда загорится зеленый свет, но есть отдельные индивиды, которые не берут во внимание интересы других. Именно в таких ситуациях мы должны там присутствовать», - заявил Крапсис.

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