Племянница пропавшего 26 января пенсионера сообщила печальную новость

Янис Слогс
 

Янис Слогс. Фото: bezvests.lv

Как сообщает племянница пропавшего на своей страничке в фейсбуке Гунта Слога, ее дядя найден недалеко от железнодорожного полотна в Эглюпе - через три недели после начала поисков. К сожалению, без признаков жизни.

По результатам первичного осмотра, смерть наступила в результате переохлаждения. Это официальная причина смерти. Более подробная информация не сообщается, результатов медэкспертизы пока нет.

«События последних дней жизни Яниса для нас так и останутся до конца неясными. Но на душе спокойно от того, что, наконец, сможем его достойно проводить».

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Племянница Яниса благодарит всех, «кто не оставил семью в беде - поддержал, помог, чем сумел и был мысленно с нами.

Особая благодарность Андре Берзине и другим жителям Эглюпе, людям Bezvests.lv и Иеве Пуките.»

Напомним, 74-летний житель села Эглюпе пропал без вести 26 января 2017 г. Янис жил один, поэтому достоверно неизвестно, в какое именно время он пропал. Соседи последний раз его видели 26 января. На звонки близких 27 и 28 января Янис не отвечал. Это родственников насторожило, и они объявили мужчину в розыск.

5 февраля Bezvests.lv организовал поиски и вместе с родственниками пропавшего Яниса Слогса, местными жителями, сотрудниками Инчукалнской полиции самоуправления, и всеми желающими присоединиться,

на призыв о помощи отозвалось около 90 человек из разных районов Латвии

, с утра и до вечера искали пропавшего Яниса, но в тот день, увы, несмотря на все усилия добровольцев, родных и соседей пенсионера, найти его не удалось.

Выражаем самые глубокие соболезнования родным Яниса Слогса.

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