Первый платеж по налогу на недвижимость нужно сделать уже в марте

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Самоуправления выслали жителям извещение о необходимости заплатить налог на недвижимость за 2017 год. Первый платеж нужно сделать до 31 марта.

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Налог на недвижимость рассчитывают на год, платеж разделен на четыре части, установленные даты платежа: 31 марта, 15 мая, 15 августа и 15 ноября.

Налог можно платить по частям в указанные даты или за один раз, заплатив всю сумму до 31 марта.

Если платеж задерживается, налогоплательщику будет рассчитан штраф в размере 0,05% от основной суммы за каждый просроченный день.

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Заплатить налог можно в банке и интернет банке, внимательно проверив все реквизиты, а также в назначении платежа точно указав персональный номер счета плательщика, адрес имущества или кадастровый номер. Удобнее всего рассчитаться, воспользовавшись услугой порталов www.epakalpojumi.lv или www.latvija.lv.

Отметим, что на портале www.epakalpojumi.lv в разделе «недвижимость» можно подключить услугу напоминания о приближении срока оплаты налога на недвижимость по электронной почте или в виде SMS на мобильный телефон.

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